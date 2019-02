Kritickými ohlasy některých lidí z Palkovic, kteří si už delší dobu stěžují, že v obci na několika frekventovaných místech chybí přechody pro chodce, se v současné době zabývá dopravní komise.

Jedním z kritiků je kupříkladu J. Ch., kterému se kolikrát nechtěně časově prodlouží cesta do obchodu. „Protože se počet vozidel, která přes naší obec jezdí, neustále zvyšuje, mám častokrát velký problém, abych vůbec přešel v centru vozovku. Někdy musím čekat i několik minut, než se dostanu na druhou stranu. Pokud by se na cestě udělal klasický přechod, někteří slušní řidiči by chodce určitě pustili. Navíc by se tím zvýšila bezpečnost nejen starších lidí, ale i dětí," zamyslel se důchodce. Nejen on, ale i ostatní s podobnými zkušenostmi a názory proto uvítají, že by se takzvaných zeber přece jen mohli dočkat.

„V nejbližších dnech bude na několika místech probíhat kontrolní měření průjezdů se zaznamenáváním rychlosti vozidel. Už teď se upřímně těším, až po takzvaném schvalovacím kolečku dojde k nástřiku vodorovného značení pro chodce a vybudování míst pro bezpečnější přecházení na hlavním průtahu v obci," prozradil za dopravní komisi Petr Gřes s tím, že se snaží hledat i další preventivní opatření.

Například od loňského roku mohou žáci ZŠ a MŠ využívat dopravní hřiště za školou, na němž nechybí dopravní značky, které škola získala od krajského koordinátora BESIPu Pavla Rakuse. Výcviková plocha byla navržena dle požadavků a posledních dopravních trendů dopravním expertem Josefem Lažou. „Osobně mám z toho upřímnou radost. Po několika letech hledání a nalezení shody je tady hmatatelná věc, která dětem umožňuje praktickým způsobem si osvojit návyky bezpečného chování na silnici. Aktivní přístup ředitele a pedagogů školy přinesl v letošním roce své výsledky. A to obsazením druhého místa starších žáků v okresním kole dopravní soutěže mladých cyklistů," pochvaloval si Petr Gřes.

Tím ovšem aktivity školy v dopravní přípravě neskončily. „V posledních dnech školního roku jsme pro školáky připravili zábavně-výukovou aktivitu. Jednou z častých zálib, které se děti o prázdninách často věnují, je jízda na kole. Ve dnech, kdy už byly známky uzavřené, jsme jim umožnili vyzkoušet si znalosti v praktických jízdách na zmenšeném modelu silniční komunikace. Neznalost a případné rizikové chování mohly být hned korigovány vyučujícím. Mladí účastníci provozu zjistili, že bez dodržování pravidel se dá pohybovat velmi těžce a nebezpečně. Zejména menší žáky takováto forma výuky zaujala. Domnívám se, že pro ně byla efektivnější než jen teorie ve školní lavici či procvičování u počítače," dodal učitel Lukáš Bolek.