ČteFesT startuje v Třinci v poslední květnový den. Zeptali jsme se organizátorů, do kterých částí města festival zasáhne, jak se shánějí literární hvězdy a které opravdu do Třince přijedou.

Třinec ČteFesT | Foto: Deník/VLP Externista

Letošní čtvrtý ročník festivalu ČteFesT vyráží s doprovodnými akcemi mezi lidi i mimo knihovnu. Od pátku 31. května do 8. června budou moct návštěvníci poslouchat ukázky například na Prašivé nebo v salónu automobilových veteránů. Festival zahájí Karin Lednická autogramiádou dlouho očekávaného 3. dílu románu Šikmý kostel.

Čtení na horách

„Hory se loni moc povedly a chceme u nich zůstat, ale zároveň bychom rádi rozšířili festival do netradičních míst ve městě. Letos jsou dvě novinky, čtení v Kostele svatého Antonína Paduánského na Prašivé a neméně zajímavé bude místo, kde čtvrtý ročník festivalu zakončíme. Slam poetry se totiž odehraje v salónu automobilových veteránů Karireal Třinec poblíž železáren a Werk Areny,“ přibližuje konání festivalu ředitelka ČteFesTu Marika Zadembská.

Čeští i polští autoři

Krom již zmiňovaných dvou autorů jako Lednická a Paduánský se mohou návštěvníci těšit na povídání s Kamilou Hladkou o jejím románu Sestry. V knihovně se pak představí například polský spisovatel Mariusz Szczygieł nebo Renata Putzlacher Buchtová s Petrem Prokopem Siostrzonkem.

To všechno jsou špičková jména české i polské literární scény. Jak se daří organizátorům festivalu přilákat takové osobnosti do města na okraji republiky? „Jde to díky osobnímu přístupu k autorům a nadstandardní péči, jakou jim dáváme. Pomáhá i to, že během roku jezdíme na jiné festivaly a akce. Letos to byl například festival v italské Bologni. Tam se také setkáváme s autory a získáváme kontakty. Už ten první kontakt, první email, kdy autora oslovujeme, je jiný, netradiční, neoficiální, každému autorovi psaný na míru. A samozřejmě nám pomáhá i to, jaké povědomí má Knihovna Třinec v České republice,“ prozrazuje Marika Zadembská.

Festival pro děti

Ostatně třinecká knihovna je známá svým progresivním přístupem k vzbuzování lásce ke knihám už od útlého věku. Její programy pro děti jsou věhlasné i mimo hranice kraje. Proto je na ČteFesTu věnována speciální péče i těm nejmenším. „Na přípravách a realizaci úzce spolupracujeme se školami a vybranými učiteli. Naší snahou je nabídnout osobní setkání s autorem dětem, které s jeho knihami pracují nebo pracovaly ve škole. Například s Petrem Horáčkem nebo Robinem Králem, kteří se letos na ČteFesT vrací, nebo Noemi Cupalovou, nominovanou autorkou na Magnesii Literu“ uzavřela Marika Zadembská.