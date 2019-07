V Písku řeší hospodaření s dešťovou vodou

Obec Písek vypsala zakázku, která řeší hospodaření se srážkovými vodami. Dešťovka z lokality u tamní základní školy míří do potrubí, které vede pod pozemky soukromníků i školy až do strouhy, odkud teče dál do řeky.

Dešťová voda. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Štěrba

V případě vydatného deště ale podle obecního úřadu hrozí zatopení pozemků a budov. Zakázka se týká výstavby kanalizační stoky a retenční nádrže. Kanalizace bude sloužit k odvádění dešťových vod z lokality nad základní školou, z areálu základní školy a zástavby mezi silnicí a řekou Olše. Retenční nádrž bude sloužit k akumulaci dešťových vod a využívána pro požární a jiné technické účely, například k zalévání veřejné zeleně. Předpokládaná hodnota zakázky činí zhruba 18,5 milionu korun bez DPH. Začít stavět by se mělo na přelomu léta a podzimu, hotovo by mělo být v příštím roce. U hřiště v Neborech mají být nové šatny Přečíst článek › Osud chaty na Svinci je nejasný Přečíst článek › Záchranáři mají na Lysé hoře novou základnu Přečíst článek ›

Autor: Lukáš Morys