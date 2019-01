Desítky stromů v místeckých sadech Bedřicha Smetany u řeky Ostravice půjdou k zemi. Důvodem je špatný zdravotní stav, vitalita a snížená provozní bezpečnost stromů.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vlastimil Leška

Většina z nich je masivně napadena jmelím, které ze stromů vysává život. Pak dochází k jejich uschnutí a odumření.

„Ačkoli odbor životního prostředí a zemědělství bojuje proti jmelí ořezy a postřiky, nacházejí se nejen v tomto parku, ale také jinde ve městě stromy, na kterých je jmelí tak rozšířeno, že ořezy ani postřiky již nepomohou a stromy musí být pokáceny z důvodu nízké provozní bezpečnosti,“ uvedla mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková. Káceny budou zejména lípy srdčité, ale také javory, břízy, akáty, hlohy a jasan.

„Pokud by ke kácení stromů anebo jejich redukci nedošlo, mohlo by být ohroženo zdraví nebo život osob pohybujících se v parcích, a to nemůžeme dopustit. Za vykácené stromy bude provedena adekvátní náhradní výsadba,“ řekl primátor Michal Pobucký.

Za poslední dva roky bylo ve městě vysázeno na pět set stromů.

Kácení stromů bylo podle magistrátu konzultováno s dendrologem, arboristou i zástupci ochrany přírody a krajiny. S pracemi se začalo ve včera, kácení potrvá několik týdnů.