Stavební práce finišují a zprovoznění je naplánováno na 31. května. „Školáci se tak mohou těšit na originální dárek ke Dni dětí,“ podotkla primátorka Třince Věra Palkovská.

Dodala, že je v plánu ještě vybudovat spojovací krček mezi novou halou a Jubilejní Masarykovou ZŠ, aby její žáci měli do tělocvičny pohodlnější zastřešený přístup. „Museli jsme v průběhu stavby přehodnotit původní záměr vybudovat spojovací krček v rámci stavby, protože po finálním vytyčení objektu a vyznačení technické infrastruktury bylo zjištěno, že tudy vedou kabely ČEZ a energokanál s horkovodem. Z ekonomických důvodů a také proto, abychom stihli termín dokončení tělocvičny, bude spojovací krček vybudován dodatečně a měl by vést nad zemí. Projektovou dokumentaci na spojovací tubus chceme zpracovat ještě letos a po vydání stavebního povolení máme v plánu akci co nejdříve zrealizovat,“ vysvětlila Věra Palkovská.