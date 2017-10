V Třinci byla otevřena první cyklověž v Moravskoslezském kraji

Cyklověž pro úschovu jízdních kol byla v Třinci otevřena jako vůbec první svého druhu v Moravskoslezském kraji.

Cyklověž v Třinci. Foto: Město Třinec

Majitelé dražších kol se již nemusí bát, že by jim bylo kolo i po zabezpečení zámkem ze stojanu k tomu určenému ukradeno.

V Třinci totiž vybudovali u třinecké železniční stanice za částku ve výši třinácti milionů korun novou cyklověž zvanou BikeTower, která stojí například již v Hradci Králově, Pardubicích nebo v Přerově, kde se těší vysoké oblíbenosti. „Čtyřicet procent uživatelů BikeToweru, kteří dříve jezdili na kole pouze rekreačně, na něm začalo jezdit pravidelně i do práce,“ oceňuje přínos cyklověže Rudolf Bernart z dodavatelské firmy.

Cyklistům nová úschovna nabízí bezpečnou a levnou možnost, jak uschovat jízní kolo nebo elektrokolo již za pouhých pět korun. Uschovaná kola jsou navíc pojištěná a pod stálým dozorem kvalitního kamerového systému.

Uschovat kolo v cyklověži je údajně jednoduché, dokáží to i děti nebo senioři. Díky dobře vybrané lokalitě třineckého nádraží je cyklověž vhodná i pro ty, kteří do centra Třince dojíždějí na kole. Cestující, kteří vlastní In kartu Českých drah, se navíc mohou těšit na slevu pěti korun, úschovu kola tak budou mít zcela zdarma.

Úschovna ale prozatím vzbuzuje mezi místním obyvatelstvem rozporuplné pocity. Některým se cyklověž líbí, druzí považují projekt za zbytečný. „Možná je to dobrý nápad. Když přijdete do Třince, tak to kolo nemáte kde umístit. Jsou tady jenom stojany na kola. O dražší kola se už majitelé nebudou muset bát,“ vyzdvihla možné přínosy šedesátiletá obyvatelka Třince-Oldřichovic. „Já si myslím, že je to úplně zbytečné, že se to bude využívat minimálně,“ řekla Deníku pro změnu šestnáctiletá dívka z Třince.

V plánu je přinést cyklistům i další komfortní služby. „Přemýšlíme i nad dalším rozvojem projektu a dalšími vychytávkami pro cyklisty. Věž by se do budoucna dala využít jako půjčovna kol a elektrokol, pro které by zároveň mohla sloužit jako dobíjecí stanice,“ zmínila se k možným budoucím rozšířením cyklistické věže třinecká starostka Věra Palkovská.