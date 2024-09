Michaela Kaňoková dnes 14:38

Od soboty 7. září do pondělí 9. září můžete zdarma navštívit interaktivní výstavu o lidském zdraví. Do Třineckého závodu Walmark přicestovala ze Srbska, Rumunska, Černé Hory a Bosny a po zastávce v ČR pokračuje do Německa a Velké Británie.