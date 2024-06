Přes obědy vypomáhá na place zaměstnancům robot, který rozváží jídlo. Že by marketingový tahák? Ne, čistý pragmatismus z donucení v situaci, kdy gastro trpí nedostatkem personálu, říká majitel bistra.

Robot, který měl původně „vypomáhat“ v bistru Pochutnej si jen přes zimní sezonu, už v něm zůstal natrvalo. „V oboru už pracuji roky a vidím, co se děje na trhu práce. Po covidu zmizelo 37 procent zaměstnanců do jiných sfér a už se nevrátili. Gastro je složitá záležitost. A protože přednáším na školách, tak vidím, jak obrovský problém je získat do našeho oboru nové lidi. Hledal jsem cesty, jak to udělat a jediná, která mi dávala smysl, byl právě ten robot,“ vypráví Tomáš Nový začátek příběhu robotického pracovníka ve své restauraci.

Podle Nového je výhoda robota hlavně spolehlivost. Robot není nemocný, nestane se, že kvůli kocovině nepřijde do práce a nemá ani lidské manýry.

Na trhu je již mnoho druhů robotů, kteří se hodí do gastronomického provozu. Nejen jejich možnosti, technické vybavení ale i cena jsou rozdílné. Podle čeho si proto majitel svého pomocníka vybíral? „Viděli jsme i starší roboty, ale měli jsme jasnou představu o tom, co všechno by měl umět. Bylo pro nás důležité, aby se uměl dobře orientovat v prostoru. Máme v bistru úzké části, takže náš požadavek byl, aby byl schopný projet i tam, kde je prostor 80 centimetrů. A také jsme chtěli, aby se uměl chovat inteligentně,“ odpovídá majitel.

