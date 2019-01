Třinec /FOTO/ – Plácli si. Zástupci Třineckých železáren a statutárního města Třinec podepsali v neděli smlouvy o spolupráci na Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji juniorů 2020, které proběhne v Ostravě a právě v Třinci.

Zatímco v Ostravě už se světový šampionát dvacítek v minulosti konal, Třinec zažije v tomto ohledu premiéru. Pro pětatřicetitisícové město půjde o největší sportovní akci v jeho dějinách.

Slavnostního aktu byli přítomni zástupci Českého svazu ledního hokeje, primátorka statutárního města Třince Věra Palkovská a pochopitelně vrcholní představitelé Třineckých železáren.

„V první řadě nechceme zklamat region a svaz, chceme organizačně připravit mistrovství tak, aby každý odcházel spokojený a my se ukázali jako město, které hokej umí dělat a rozumí mu,“ vyjádřil vše podstatné první místopředseda dozorčí rady Třineckých železáren a prezident místních Ocelářů Ján Moder.

Generální ředitel Třineckých železáren Jan Czudek jej doplnil: „Z pohledu klíčového zaměstnavatele v našem kraji chceme, aby region byl kvalitním místem pro život. Lidem dáváme nejen práci, ale i příslovečné hry. Příležitost mít díky šampionátu velkou sledovanost a informovanost o našem regionu se nemusí zase jen tak naskytnout, takže nebylo nad čím váhat.

Primátorka Třince Věra Palkovská vnímá tuto šanci zviditelnit město pod Javorovým jako velkou poctu: „Na radnici jsem dvacátý první rok a co pamatuji, za tuto dobu je to nejvýznamnější sportovní událost. Třinec fandí sportu a podporuje jej. Pro město to je obrovská čest. I proto na tuto akci přispíváme částkou tři miliony korun a budeme se na ní podílet i dalším nefinančním plněním.“

Třinec se pořádáním juniorského mistrovství světa zařadí na pomyslné hokejové mapě k takovým velkoměstům jako jsou Montreal, Toronto, Vancouver, Moskva, Helsinky, Ženeva a další. A prezident českého hokeje Tomáš Král věří, že Ostrava a Třinec byly dobrou volbou.

„Jedná se o mimořádně významnou hokejovou akci, druhou nejvýznamnější po seniorském mistrovství. To, že jsme získali pořadatelství, se povedlo i díky dobré diplomacii. Česká republika uspěla pokaždé, když pořádala světovou akci. Nikdy jsme nezklamali a věřím, že stejné to bude i tentokrát. Ostrava, potažmo Vítkovice, jsou již prověřeným pořadatelem, Třinec lze označit za hokejové město. Hala, zázemí a podmínky pro hokej si o to říkají,“ uvedl Král.