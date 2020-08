První agility park pro veřejnost vybudovalo město Třinec v lokalitě „starý bazén“ na břehu řeky Olše. Agility je psí sport, při němž čtyřnozí mazlíčci zdolávají trať složenou z nejrůznějších překážek. Na výběhové loučce se nachází pět dřevěných prvků, které se psi se svými majiteli učí překonávat.

„V našem městě žije mnoho pejskařů a je potřeba, aby měli svůj prostor. Myslím si, že tady je to ideální. Pejsci nikoho neruší, jsou v blízkosti řeky Olše a mají tu příjemný stín. Teď jde jen o to, aby se nenašli nějací vandalové, kteří, zvlášť v době koronaviru, neví co s časem a ničí hezké věci kolem nás. Věřím, že to tady bude i za nějaký čas stejně pěkné jako dnes a že to pejskaři ocení,“ říká primátorka Třince Věra Palkovská.

Nové prvky si přišli vyzkoušet i místní se svými pejsky. „S agility jsme začali teprve před dvěma měsíci. Jinak spolu běháme canicross a taky děláme dogtrekking, ale chtěla jsem něco, u čeho by pejsek zaměstnal i hlavu. Myslím si, že agility je to pravé. Spojuje pohyb s přemýšlením, takže se pejsek unaví nejen po fyzické, ale i psychické stránce,“ domnívá se Hana Sikorová.

Začínat s agility se doporučuje až po zvládnutí základního výcviku, ideálně pro psy starší půl roku. „Je důležité, aby měli za sebou základní výcvik a byli poslušní. Musejí umět přijít na přivolání, sednout, lehnout nebo zůstat na povel. Taky by měli být se svým páníčkem na sebe jistým způsobem navázáni,“ říká vedoucí kroužku agility Veronika Kalužová.

V Třinci se nachází několik dalších výběhových louček, ale tato je jediná, která slouží i jako agility park. Cena nainstalovaných prvků činí zhruba dvě stě tisíc korun. Kolem řeky Olše radní plánují vybudovat i další rekreační zóny. Jednou z nich by mělo být relaxační místo s ohništěm pro rodiny s dětmi.

Tereza Liczmanová