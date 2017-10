V Třinci začala rekonstrukce silnice a opěrných zdí

Třinec – V pondělí 16. října odstartovaly stavební práce na silnici II/468. V nadcházejících měsících dojde k omezení silničního provozu, kdy bude provoz sveden do jednoho jízdního pruhu a řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením.

Oprava silnice a opěrné zdi v Třinci. Foto: Město Třinec

„Už několik let usilujeme o to, aby vjezd do Třince směrem od Českého Těšína přes Baliny získal důstojnou podobu. Nejtěžší byla příprava na tuto rekonstrukci, kdy bylo potřeba dořešit u opěrných zdí majetkoprávní vztahy a zajistit finanční prostředky na realizaci celé stavby,“ řekla starostka Třince Věra Palkovská.



S dopravním omezením musí řidiči počítat v úseku od autobusové zastávky Třinec, Konská, Velké doly po začátek mostu přes Olši ve směru na Český Těšín, dále v úseku od autobusové zastávky Třinec, Konská, Velké doly po nadjezd na Balinách ve směru na Třinec a v úseku od objektu recyklace šrotu po křížení s místní komunikací vedoucí na Borek. Práce potrvají až do 30. listopadu. V úseku od nadjezdu na Balinách směrem k železniční zastávce Konská budou silničáři pokračovat až na jaře příštího roku, kdy budou ideální klimatické podmínky. O omezeních bude město informovat na webu.