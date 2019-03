Řidiči budou upozorněni na plánované čištění přechodným dopravním značením, které bude umístěno na komunikacích sedm dnů před plánovaným termínem čištění.

Po vyčištění parkovišť a komunikací provede správce komunikací v závislosti na počasí naplánovanou obnovu vodorovného dopravního značení.

Čištění komunikací bude probíhat až do 23. května vždy od 8 do 14 hodin, na některých parkovištích v Lyžbicích Terase a ve Starém Městě budou práce prováděny od 6 do 9 hodin.

Pokud z důvodu nepříznivého počasí blokové čištění v dané ulici neproběhne, bude provedeno v náhradním termínu, a to nejpozději do 14. června.