V ulicích měst v regionu přibývají kamery, které dohlíží na bezpečnost a veřejný pořádek. Strážníci a policisté mají lepší přehled o dění ve městech i díky tomu, že na rozdíl od dřívějška kamery snímají obraz ve vysoké kvalitě.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Modernizaci kamerového systému za více než deset milionů korun teď mají za sebou v Třinci. „Rozhodně nejde o to hlídat lidi, co kde dělají. Jde především o dodržování veřejného pořádku a o zvýšení bezpečnosti ve městě. Původní kamerový systém s nízkým rozlišením už nevyhovoval současným požadavkům z hlediska technického i co do počtu kamer. Nový systém je na mnohem vyšší úrovni, zlepšilo se jeho technické zázemí, zvýšila se kvalita přenosu a rozšířil se i počet kamer,“ vysvětlil náměstek primátorky Třince Ivo Kaleta.