Svátek zamilovaných ve Frýdku-Místku bezesporu frčí, dokazují to valentýnské nabídky, které se teď ve městě objevují, kde se dá. První tematicky zaměřenou akcí je Tančírna v Národním domě v sobotu 10. února, na níž jsou všechny místa zamluvena.

Valentýnská nabídka ve FM, 9. 2. 2024. | Video: Radek Luksza

„Vyprodáno máme delší dobu, tři čtyři týdny. Kapacita je několik stovek účastníků, rychlost, s jakou lístky zmizely, rekordní,“ konstatuje pořadatel Aleš Socha.

Valentýnská Tančírna zve na parkety jak páry, tak single (mohou tady potkat svou příští drahou polovičku), přičemž jeden bude v plesovém duchu a druhý v párty atmosféře. „Je to akce probíhající formou volné zábavy, lidé mohou chodit mezi sály dle nálady. Ples máme v rytmu latinskoamerických společenských tanců a na párty to rozjede zkušený DJ,“ popisuje Socha.

Valentýnské plavání

Valentýnské plavání při svíčkách. Na to láká v nejromantičtějším čase roku Aquapark Olešná. Celý areál bude tento den otevřen jen do 18:30, aby se stačil připravit program pro zamilované. Ten začíná v 19 a potrvá do 22 hodin. Bude se dát zažít kouzlo lásky jak u samotného plavání při svíčkách, tak i v intenzivnější formě v saunovém světě, kde proběhnou dva romantické saunové ceremoniály. A to vše v sobotu 17. února, přičemž personál radí si účast předem zajistit.

Aquapark Olešná

Kdy: sobota 17. února

Kde: Nad přehradou 2290, Olešná

Co: plavání při svíčkách pro maximálně 80 návštěvníků, romantika se vstupem do saunového světa pro dvakrát 16 návštěvníků

Za kolik: jen plavání 399 Kč, plavání + saunování 499 Kč

Rybízák

Asi nejbohatější valentýnský sortiment ve Frýdku-Místku je spojen s ovocnými víny té nejvyšší kvality. Rybízák má v nabídce: Valentýnské sady či jednotlivé lahve, koktejly plné lásky, drinky míchané speciálně při této příležitosti, sladkosti i slanou dobrotu.

„Miluji Tě jako prase, to je nový paštikový mls s kousky masa a pepřem“ říká Nikol Čerňanská z Rybízáku. Kde sází nejen na růžovou a srdíčka, ale také vtipné hlášky:

„Připijme si na lásku a na sílu v ocásku!“

„Nejdřív chlast, potom slast!“

„Někdo hubne, zvedá činky, my raději prasečinky!“

„Pokaždé z tvého ocasu, zůstávám v němém úžasu!“ (to patří k etiketě vína s obrázkem kocourka).

Valentýnky tu mají tekuté. „Limitky ze speciální edice k svátku zamilovaných, bílá čokoláda a maliny, to je naše Čokoláska, medový speciál s květy sedmikrásek, to je Sedmikráska a čokoládové víno s višněmi je Monšerý, které děláme i v nealkoholické verzi. Vínka, co vygradují nevinnou večeři k pořádnému vzrůšu. Darujte své drahé polovičce tekuté květiny. Tekutý pugét přivábí a rozněžní vašeho čmeláčka tak, že nevzpomene na žádnou jinou kytičku nevzpomene! “ uvádí Čerňanská. K partnerským drinkům „Jsi větev k mým bobulím“ dokonce teď přibalují i pár kondomů …

Rybízák

Kdy: už teď a minimálně během celého valentýnského týdne

Kde: Frýdlantská 770 v Místku nebo na webu rybizak.cz

Co: vína, koktejly, drinky, sladkosti, paštiky, vonné svíčky …

Za kolik: Miluji Tě jako prase (paštikový speciál) za 139 Kč, Valentýnský polibek (sada tří vín, limitovaných edicí Čokoláska, Sedmikráska, Monšerý) za 577 Kč, Jsi větev k mým bobulím (partnerský alkodrink + dva kondomy) za 219 Kč

Grill Station Střelnice

Grill Station Střelnice bude mít valentýnsky laděné menu od středy 14. do soboty 17. února. Avšak podle provozní Veroniky Zdražilové ho zatím neprozrazují: „Nechejte se překvapit! Zase to bude změna, každý rok uděláme něco jiného, vloni to byl třeba královský špíz pro dva. A letos?“

V tomto frýdeckém podniku se každopádně nebojí, že by s pozdějším zveřejněním menu pro zamilované tratili, už teď se jim rezervace plní. Přímo na Valentýna tady bude hrát „do ouška“ párům saxofonista, po něm nastoupí DJ Vrba.

Grill Station Střelnice

Kdy: od středy 14. do soboty 17. února

Kde: Bruzovská 1860, Frýdek

Co: nechejte se překvapit

Za kolik: nechejte se překvapit

Jiný svět

Pro dámu tuňáka a pro pána pořádná flákota roštěné! To bude v irském pubu a restauraci Jiný svět. „Samozřejmě mohou páry toto menu pojídat i navzájem,“ směje se šéf Milan Muťka. V jídelním lístku dokonce označuje pokrmy na zamilovaný den genderovými symboly Venuše (ženy) a Marsu (muži).

Ten rozhodně doporučuje udělat si na valentýnský večer rezervaci. „Už se sbírají. Ale další budou až na poslední chvíli, když si pánové vzpomenou …“ upozorňuje Muťka.

Jiný svět

Kdy: středa 14. února

Kde: třída T.G.Masaryka 463, Frýdek

Co: hlavní jídlo pro ni bude steak z tuňáka s šafránovou omáčkou a salátkem z černé rýže Grand Nero, bulguru, čočky Beluga, fenyklu a sušených rajčátek, pro něj pak steak z vysokého roštěnce Rib Eye, pepřová omáčka a na másle pečené brambory

Za kolik: 1600 Kč pro dvě osoby

Středověk

V této krčmě má valentýnské hodování tradici nejméně desetiletou a tuze oblíbenou. „Jedno, jestli je to pondělí nebo neděle, nezáleží na dnu v týdnu, bývá plno. Okolo třiceti čtyřiceti párů,“ tvrdí provozovatel Jiří Choleva. Ten už má na středu 14. února naloženou domácí paštiku se zvěřiny Amouse Bouche, která bude podávána k celému menu.

„Letos jsme přidali krevety, obměnili steak z Argentiny za Prime Beef Rib Eye z USA – to sice zvedne asi o stovku cenu, ale je to to nejlepší, co umí Severní Amerika v této specialitě vyprodukovat – a zaměnili jsme dezerty. Vloni byly lívance a tiramisu, letos to bude panna cotta,“ uvádí restauratér. Středověk taktéž upeče zamilovaným k jejich svátku chleba ve tvaru srdíčka.

Středověk

Kdy: středa 14. února

Kde: třída T. G. Masaryka 1108, Frýdek

Co: hlavní jídla budou girlovaný losos Stockeye z daleké Aljašky, hovězí steak Prime Beef USDA Rib Eye, dlouze pečené jehněčí kolínko na rozmarýnu či grilované tygří krevety zakápnuté portským vínem pokládané na italské krémové risoto

Za kolik: 899 Kč za čtyřchodové menu dle vlastního výběru s paštikou Amouse Bouche

Jadran

V restauraci a pivnici na sídlišti Riviéra předpokládají, že by Valentýnské menu mohli mít nejen ve středu 14, ale i ve čtvrtek 15. února – pochopitelně, pokud něco zbude! Každopádně oznamují změnu masa jednoho z hlavních chodů, hovězí steaky budou z Rib Eye namísto T-Bone. Rezervace se objevují i tady.

Jadran

Kdy: středa 14., případně i čtvrtek 15. února

Kde: 1. Máje 155, Místek

Co: Variace salátů s marinovanou řepou, vlašskými ořechy, kozím sýrem a bagetou, pečený losos s koprovou remuládou a pečené grenaille, hovězí Rib Eye steak s omáčkou demi-glace a smažené bramborové dukátky, lívance s malinovou omáčkou, kysanou smetanou a šlehačkou

Za kolik: 130 až 325 Kč