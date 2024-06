Ve Frýdku-Místku je několik sídlišť a všechny řeší své problémy. S nedostatkem parkovacích míst, krádežemi, vandalismem nebo hlukem. Na Deník se obrátili obyvatelé sídliště, kterému místní neřeknou jinak než Beskydská, s tím, že se v posledních letech jejich život po několika zásadních krocích města značně zhoršil. S jakými problematickými situacemi se musí zdejší téměř denně vypořádávat?

Zaparkovat na Beskydské v odpoledních hodinách je úkol hodný mistra. Sídliště mezi ulicemi Beskydská a Frýdlantská se stavělo za socialismu a tehdy se při plánování parkovacích míst počítalo s maximálně jedním autem pro celou rodinu. Se změnou životního stylu, kdy má velká část rodin vozy dva, tak dochází k dramatickému nedostatku možností zaparkování poblíž bytu. „Každý si tu drží místo, ale od šesti hodin večer nemáme šanci zaparkovat. A to nemluvím o víkendech,“ říká mladá maminka žijící na sídlišti.

Problémy s parkováním jsou často příčinou svárů mezi sousedy. Podle starousedlíků docházelo k parkování na obrubnících nebo u dětského hřiště, což vedlo k opakovanému kontaktování policie ze stran sousedů. Jedna ze zdejších matek na rodičovské dovolené popisuje nedávnou zkušenost: „Nedávno jsme zažili nevraživost ze strany jednoho staršího muže, když jsme jako rodina s kočárkem a nákupem hledali místo k zaparkování na vedlejším parkovišti. Namísto porozumění nám začal vyčítavě hrozit, proč tu parkujeme, když v jeho konkrétní bytovce nebydlíme a že na nás opět zavolá městkou policii - museli jsme proto ihned přeparkovat, i když se jednalo hned o vedlejší veřejné parkoviště. Snažili jsme se mu vše klidně vysvětlit, ale marně.“

Její zkušenost bohužel reflektuje i další potíže, se kterými se mladá rodina v souvislosti s bydlením na Beskydské musí potýkat. „Na chvíli jsme zaparkovali kočárek v uzamčeném hlavním vchodu naší bytovky. Žijí v ní výhradně slušní lidé, přesto nenabízí bezpečné prostředí. Z kočárku nám někdo ukradl jídlo, pití, deku pro miminko a klíč od auta, který byl v uzavřené malé kapse kočárku zasypané hračkami. Samotný kočárek byl umístěn za zdí, neviditelný zvenku,“ líčila maminka nešťastnou událost. Podle ní bylo možné kočárek vidět pouze důkladným pohledem dovnitř bytovky. A následně si ho vytipovat jako potenciální cíl. „Tedy pokud jsme tím cílem nebyli již při cestě domů. Přestože jsme případ nahlásili na policii, nebyl nikdo dopaden ani označen jako podezřelý,“ dodala ještě

Policie však nezaznamenala žádný velký nárůst zločinu. “Frýdecko-místečtí policisté nezaznamenali výrazný nárůst oznámení o protiprávním jednání či výjezdů policejních hlídek do této oblasti oproti minulým létům. Obecně lze uvést, že samozřejmě reagujeme na aktuální situaci a tomu přizpůsobujeme i výkon služby, taktéž ve spolupráci s městskou policií," reaguje na dotazy ohledně nárůstu kriminality na Beskydské Kateřina Kubzová, mluvčí Policie ČR.

Místní bojují s krádežemi i vandalismem

Objektem zájmu nenechavých prstů zlodějíčků jsou i všudypřítomná zaparkovaná auta. Po vyslechnutí několika místních to vypadá, že každý parkující na Beskydské už tak trochu dopředu počítá s tím, že se jeho auto stane terčem kriminálníků. „Naše auto, i když bylo zaparkováno blízko obrubníku, tak aby nikomu nebránilo v odjezdu/průjezdu ani nikoho neohrožovalo, bylo cílem úmyslného poškození. Zadní stěrač byl utržený a čelní sklo prasklé. Viníka se nám opět nepodařilo identifikovat,“ vykresluje situaci obyvatelka sídliště. I dle dalších obyvatel jsou ohnuté nebo urvané stěrače, poškrábaná auta a vymlácená okýnka již běžný koloritem života na Beskydské.

Důvodem proč žena upozorňovala na parkování u obrubníku se místní ihned dovtípí. Akce „obrubník“ je na Beskydské totiž známý pojem. „Pro umožnění plynulého pohybu na cestě zde byl snížen chodník. Místní však nesouhlasili s využíváním této cesty k parkování. Po volání policie z jejich strany byla situace vyřešena zvýšením obrubníku, což omezilo přístupnost této cesty a tedy slouží pouze pro průjezd pošty a podobné dopravy, která má ale taktéž potíž z tohoto vyvýšeného obrubníku sjet dolů. Na druhé straně této cesty je chodník stále snížen jakoby naznačoval cestu, která pokračuje kolem školky až k bytovkám,“ vypráví místní.

Město se problematiku nedostatku parkovacích míst snaží dlouhodobě řešit různorodými projekty. V okolí ulice Beskydská má radnice v plánu projekt parkovacího domu. „Chystáme parkoviště s 35 místy v ulici Na Půstkách a řeší se také případné využití bývalého kina Petra Bezruče,“ komentuje tisková mluvčí města Jana Musálková Jeckelová.

A jak se k možnosti případného parkování v parkovacím domu z bývalého kina staví usedlíci z Beskydské? „Ani parkovací dům u Kina Petra Bezruče nám nepomůže, protože to už je zas osm minut chůze od bydliště. A s nákupem, kočárkem a nedej bože například s pejskem nebo dalším dítětem si lidé raději přistaví u domu na zeleni a budou očekávat pokutu, než aby tahali těžké věci tak daleko s miminkem,“ myslí si obyvatelka.

K další alternativě parkování říká mluvčí magistrátu: „Rovněž systém placeného parkování jsme upravili tak, aby občané mohli na těchto parkovištích ve večerních hodinách zaparkovat své automobily zdarma. V oblasti Beskydské, Frýdlantské ulice prověřujeme nyní pozemky, vhodné k účelu rozšíření parkovacích míst.“

Z jedné strany azylový dům, z druhé hluk

Co ovšem trápí zdejší obyvatelé dle informací Deníku nejvíce je soužití s nepřizpůsobivými obyvateli, kteří se zde stahují od vybudování nedalekého azylového domu Bethel. „Nechápeme, proč musí nepřizpůsobivé jedince tahat sem. My se na ně musíme dívat každý den, jak vybírají popelnice, dělají v noci i ve dne nepořádek nebo popíjejí alkohol u dětského hřiště a u školky. Tuto situaci by mělo aktivně řešit město a policie. Ale jak tak pozoruji i na sídlišti Anenská, máme se v podstatě ještě dobře,“ komentuje obyvatelka Beskydské.

Co na to město? „Poblíž Beskydské ulice se nachází azylový dům pro osoby bez přístřeší, je tedy samozřejmé, že se tyto osoby budou pohybovat v okolí azylového domu. Co se týká práce s lidmi bez domova, kromě zmíněného Azylového domu Bethel (Slezská diakonie), se na osoby bez domova zaměřujeme i s vlastním projektem Stravenka F-M," řekla k situaci mluvčí města s tím, že osoby bez přístřeší uklízejí veřejné městské prostory výměnou za stravenku na nákup potravin.

„Nyní se ukázal zvýšený zájem lidí bez domova o tuto činnost. Zapojují se tak do pracovního procesu. Městská policie Frýdek-Místek průběžně oslovuje ty osoby bez domova, které znečišťují veřejná prostranství či pijí alkohol na veřejnosti, vykazuje je a informuje o možnosti využití azylového domu,“ dodala mluvčí.

A proč jsou bezdomovci tolik trnem v oku místním, když dle města pomáhají uklízet veřejné prostory? „U dopravního a dětského neoploceného hřiště bydlí nepřizpůsobiví jedinci, kteří se poflakují po hřištích a nikdo jim nic neřekne, protože jich je třeba deset a nechceme mít zničené auto, protože i toho jsou schopni. Dělají neskutečný nepořádek,“ popsala mladá rodina z beskydské.

Zatímco z jedné strany sídliště je Bethel, z druhé strany je Domov pro osoby se zdravotním postižením, kteří jsou naopak hluční. „Dva naprosté extrémy, na které se musíme dívat a přizpůsobovat se jim. Na jedné straně alkohol na hřišti na druhé straně křik hendikepovaných. S těžkostí se na toto vše dívá, a proto jsme se rozhodli z tohoto města odstěhovat,“ přiznali rodiče.