Kvůli sněhu, který v uplynulých týdnech napadl a pak roztál, se tu bez holinek neobejdete. Pilky jsou volně k zapůjčení. „Přes týden si lidé vybraný strom řežou sami, o víkendech byli k dispozici brigádníci, kteří zákazníkům pomohli,“ říká Balašová. Někteří lidé si podle ní z návštěvy plantáže vytvořili během let rodinnou tradici.

„S prodejem přímo z plantáže jsme začali asi před pěti lety. Předtím jsme stromečky vozili pouze k prodeji u obchodních center. Pak rodiče přišli s nápadem, že začneme s prodejem přímo odsud,“ vysvětluje dcera majitelů Stromečkárny Markéta Balašová. Rodina pěstuje tisíce stromků v podhůří Beskyd už přes 25 let.

Kdo nevolí umělý nebo už uříznutý strom u prodejců, může vyrazit do plantáže Stromečkárna v Bašce. Samovýřez stromů je zde v plném proudu od začátku prosince.

Prodej z plantáže je oblíbený i za hranicemi, což potvrdila anglicky mluvící skupinka, která se hned po příjezdu do Bašky ptala, zda je zde k dispozici i vánoční punč.

„Jsme z Manchesteru z Anglie, kde je plantáží několik. Je to vánoční tradice a často se u plantáží prodává i punč. Bydlím už dva roky v Ostravě, ale letos za námi přijela i rodina, tak jsme vyrazili pro stromeček sem. Je to fajn výlet,“ popisuje Aaron, který na plantáž zamířil s rodinou a malým synem.

Prodej z plantáže bude možný už jen od středy do pátku, a to od 9 do 16 hodin. Platit lze pouze v hotovosti.