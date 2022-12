V Ostravě už se prodávají vánoční stromky. Někde zlevnily, velké i o stokoruny!

„Jedině z plantáže. Má to své kouzlo,“ vysvětluje svou přítomnost starší pár z Frýdku-Místku. „Po jednom překvapení od ‚nákupáku‘, kdy kolikrát stromeček už vidíte stažený ve fólii a doma zjistíte, že k symetrii mu chybí nějaká ta větev, jsme začali jezdit výhradně na plantáže. Zkrátka tu pobudeme, vybereme si a uřežeme ten nejhezčí,“ zdůvodňuje otec rodiny Pavel poté, co u „vítězného“ stromku odfotí manželku se synem, pak ale férově dodává, že i u obchodních center jsou většinou hezky k prohlédnutí. „Ale už jsme si na plantážích zvykli,“ říká. Už první den zde míří stovky lidí, desítky se jich zde protoží jen během návštěvy Deníku.

Deset tisíc stromků připraveno

Obvykle na plantážích platí, kdo dřív přijde, hezčí stromek bere, v Bašce to ale tak úplně neplatí. „Máme tady kolem asi deseti tisíc stromků. Označených barevnými štítky v několika cenových kategoriích podle kvality a výšky jich máme asi tři tisíce, za příplatek je ale možno uříznout si kterýkoli z oněch deseti tisíc,“ vysvětluje za rodinnou firmu Stromečkárnu dcera majitelky Markéta Balašová.

Rodina plantáž provozujeme čtvrtým rokem, stromky v podhůří Beskyd ale pěstuje už pětadvacet let. Do Bašky si pro ně lidé mohou jezdit od středy do neděle, o víkendu jim s uřezáním a odtažením stromečku pomohou brigádníci. „Nejčastěji si lidé berou prostřední zelenou jakost jedličky normanské, tedy ve výšce do 1,8 metru. S každým rokem zákazníků přibývá,“ těší Markétu Balašovou.

Stromečkárna má také další plochy, ze kterých stromky rozváží na prodejní místa před nákupními centry. Pěstují se v Zelinkovicích, Ostravě-Porubě, Třinci či třeba ve Frýdku-Místku.

K TÉMATU

Ceny stromků na plantáži v Bašce

Jedle normanská

0-9 – 1,4 m: 399 korun

1,4 – 1,7 m: 499 korun

1,5 – 1,8 m: 699 korun

1,6 – 2,1 m: 899 korun

1,8 – 2,9 m: 1 299 korun

neoznačená: 1 399 korun

Smrk pichlavý

1,5 – 1,7 m: 329 korun

1,6 – 1,8 m: 429 korun

Zdroj: Stromečkárna