Festival Čtu ve městě je podle jejich zakladatelů jiný úplně ve všem. „Jedná se o první skutečně čtenářský festival, který tvoří a kterého se účastní sami čtenáři (nebo i potenciální čtenáři). Všechny ostatní literární festivaly jsou orientovány na autory, kteří někam přijedou, něco tam povídají a lidé si zaplatí vstupenku, aby si je mohli poslechnout. My jsme se rozhodli zaměřit se na čtenáře, čtení a knihu,“ popisuje své vize Jan Becher. Ten stojí také za nezávislým knihkupectvím Kapitola v centru Frýdku-Místku.

Důležité pro organizátory je komunitní prvek, kdy akce je tvořena obyvateli města pro sebe samotné. „Všechny literární a knižní festivaly, které znám, jsou skvělé akce a je důležité, že se odehrávají a například festival ČTEFEST pořádaný třineckou knihovnou je skvělá akce, ale my chceme hlavně propojovat lidi,“ dodává Becher.

Tím propojením má na mysli odvážné cíle dlouhodobého projektu, který by rád dostal lidi ven ze svých sociálních bublin a světů do ulic, aby se bavili mezi sebou navzájem, i když se vzájemně neznají. „Chceme propojit lidi, obyvatele Frýdku-Místku, ale i přespolní, kteří ve městě pracují nebo v něm tráví většinu dne a cítí se s městem být nějak spojeni. Aby město začali více vnímat jako své a ne jen prostor nutný k překonání vzdálenosti od jedné budovy ke druhé. Rádi bychom upozornili na jednu báječnou lidskou činnost - na čtení! Mladším ukázat, že čtení je "cool" a starším připomenout, že čtení pro ně bylo "cool", ale třeba už na to zapomněli,“ líčí s nadšením Jan Becher a Marek Vlček.

S komunitním festivalem souvisí i jeho dlouhodobé trvání. Není to zkrátka akce, která potrvá pár dní a rok pak bude ticho po pěšině. „Jedná se o dlouhodobou činnost, která bude čas od času vrcholit v několika nabitých dnech. Chceme, aby se mohl přidat každý a nakonec třeba i celé město! Jsme na začátku a vůbec nevíme, jak to celé skončí,“ říkají organizátoři.

První akce začíná ve čtvrtek 5 září a má název Den nošení knih ve F≈M. Pořadatelé mají v plánu vyzvat všechny lidi, aby po celý den nosili u sebe viditelně knihu, aby ji drželi v ruce, ať už půjdou do práce, na nákup, na procházku nebo s košem. „Dokážeme během jednoho dne držet v ruce knihu stejně často jako mobil? A ukážeme se s knihou ve městě?,“ vybízí dobrovolníci.

Těch už se do projektu zapojilo přes 30. „Celá akce je tvořena dobrovolníky. Aby se však mohla stát celoměstskou akcí, budeme potřebovat vstřícnost, shovívavost a i spolupráci vedení města, jeho organizací a různých firem. Už teď nám tiskárna nabídla tisk plakátů a materiálů zdarma, protože se jim naše myšlenka zalíbila,“ vyjmenovávají Jan Becher a Marek Vlček.

Projekt stále vítá další dobrovolníky, kteří by se chtěli zapojit. Rovněž i zájemci, kteří by chtěli festival podpořit jako hrdí čtenáři, mohou najít informace na sociálních sítích pod názvem: čtuveměstě.cz

„Je to naše město a kniha je nenahraditelný objekt našich životů,“ uzavírá Jan Becher.