Policie má na stole kauzu kolem magistrátu ve Frýdku-Místku. Nové informace o případu, který se podle informací Deníku má týkat organizovaného zločinu na Odboru dopravy a silničního hospodářství, nejsou vzhledem probíhajícímu vyšetřování veřejnosti dostupné. Po podrobnostech volá část opozice, která požádala o svolání mimořádného zastupitelstva. To by se mělo uskutečnit v následujících týdnech.

Frýdecký magistrát. | Foto: Deník/Lukáš Morys

Deník už informoval, že ve středu 24. dubna proběhla na několika místech v kraji policejní razie. Zasáhla také dopravní odbor sídlící v Místku. Na konkrétní informace je ale uvaleno informační embargo až do doby ukončení vyšetřování. „Vzhledem k fázi trestního řízení není možné v této chvíli uvolnit médiím bližší nebo detailnější informace. Ty poskytneme a zveřejníme až po ukončení procesních úkonů a jakmile to stav řízení umožní,“ konstatovala policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Policie nicméně potvrdila, že bylo zadrženo několik osob, s nimiž jsou prováděny procesní úkony. Podle informací Deníku má jít o tři osoby, které mají něco dočinění s korupcí na dopravním odboru. Zdroje Deníku říkají, že mají být vyšetřovány z braní úplatků při STK automobilů.

Podle aktuálního vyjádření radnice ve Frýdku-Místku se jedná o řadové zaměstnance.

Zaměstnanci byli propuštěni

Kriminalisté na magistrátu prohledali kanceláře zaměstnanců. „Úkony policie se netýkaly samosprávy, tedy současného vedení města, ani zastupitelů. Prohlídka kanceláří se vztahovala k zaměstnancům, kteří vykonávali činnosti v rámci státní správy. Zaměstnanci byli ještě během vyšetřování postaveni mimo službu, je s nimi rozvázán pracovní poměr, a věc je tedy pro tuto chvíli ze strany magistrátu uzavřena,“ zní oficiální stanovisko samosprávy města z úst tiskové mluvčí Jany Musálkové Jeckelové.

Kauza korupce na odboru dopravy frýdecko-místeckého magistrátu - vazba pro tři

„Veškeré služby fungují, návštěva policie nijak neovlivnila jejich chod. Běžné klientely, tedy občanů, kteří využívají služby státní správy, vykonávané prostřednictvím magistrátu, se policejní zásah a následné vyšetřování nijak nedotkly a nedotýkají,“ ujistila mluvčí Musálková Jeckelová.

Opozici vysvětlení nestačí

Slova ze strany magistrátu o tom, že věc byla nyní uzavřena, nestačí části opozice. Obrátila se proto na primátora Frýdku-Místku s žádostí o sdělení podrobností k celé záležitosti na mimořádném zastupitelstvu.

„Město poskytuje kriminalistům maximální součinnost ve vyšetřování a respektuje její postupy. Upozornilo proto část opozice na to, že sdělování podrobností není možné, aniž by se radnice dopustila maření vyšetřovacích úkonů policie. Opozici tedy vyzvala ke zvážení, zda je nutné mimořádné zasedání. Do stanovené lhůty však radnice neobdržela na dopis žádnou reakci,“ vyjádřila se mluvčí města s tím, že mimořádné zastupitelstvo Frýdku-Místku bude svoláno primátorem, který do konce týdne stanoví jeho datum i program.

„I přesto, že je radnice částí opozice žádána o vysvětlení něčeho, co se nestalo, případně o doplnění podrobností k něčemu, k čemuž je vázána mlčenlivostí, opozičním zastupitelům vyhoví a mimořádné zastupitelstvo uspořádá,“ dodala mluvčí magistrátu.

Proč na dopis z magistrátu ohledně zpětvzetí žádosti o mimořádné zastupitelstvo opozice nijak nereagovala? „My jsme jako opozice na situaci reagovali už tím, že požadujeme ono svolání zastupitelstva. A vzhledem k tomu, že jsem získali více než potřebnou třetinu hlasů zastupitelů, je primátor povinen jej do 21 dní svolat, čili to není o nějakém vyhovění, ale je to jeho zákonná povinnost,“ popsal postoj opozice Radovan Hořínek z hnutí ANO.

Organizovaný zločin ve Frýdku-Místku? Odbor dopravy vyšetřují kriminalisté

Současně hovoří o nerovné komunikační úrovni. „Dopis přišel od zaměstnankyně magistrátu, nikoliv zastupitele. Očekával jsem, že interakce proběhne ze strany pana primátora, na kterého jsme se obrátili. Popřípadě od zástupců jeho politické strany nebo koalice, ale ne od řadového úředníka, který z povahy věci nemůže o politických záležitostech vyjednávat. Komunikace o strategických bodech musí probíhat v odpovídajícím formátu, to znamená zastupitel versus zastupitel,“ uvedl Radovan Hořínek.

Od mimořádného zastupitelstva očekává opozice objasnění bodů, které podle mínění části zastupitelů, kteří hlasovali pro svolání, policejní vyšetřování nenaruší. „Neočekáváme, že primátor že nahradí činnost orgánů v trestním řízení nebo že snad poruší informační embargo, ale chceme se dozvědět informace k případu, ke kterým se povinnost mlčenlivosti nevztahuje,“ dokresluje situaci Hořínek.

Mimořádné zasedání zastupitelstva je stejně jako jakékoliv jiné zasedání zastupitelstva veřejnosti přístupné a v souladu s jednacím řádem bude vysíláno on-line na stránkách města Frýdek-Místek na youtube.cz.