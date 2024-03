Letošní sedmé zasedání zastupitelstva Frýdku-Místku by mohlo přinést důležitou změnu ve vedení města. Schyluje se totiž k výrazným změnám v koalici.

Primátor Petr Korč má starosti. | Foto: Deník/Tomáš Machálek

O nich se mluvilo už několik dnů před tímto zasedáním, což potvrdil i primátor města Petr Korč.

„Měli jsme uzavřenou koaliční smlouvu, která zavazovala k tomu, aby partneři v průběhu její platnosti nevyjednávali s jinými stranami. Dozvěděli jsem se však o tom, že za našimi zády se vyjednává na fotbalových stadionech, na benzinových pumpách a jiných místech. Proto jsme navrhli vlastní řešení, a to menšinovou koalici Naše město FM a SPOLU s podporou SPD a Trikolory,“ uvedl pro Polar.cz primátor Frýdku-Místku Petr Korč z Hnutí Naše město F-M.

Zástupci ANO k vyjádření starosty zaujali negativní stanovisko. „Nejsem si vědom toho, že bych se potají setkával s někým na nějakých čerpacích stanicích. Takovými výpadky paměti ještě netrpím. Pokud jde o fotbalové stadiony, ano, byl jsem v sobotu na fotbale a byl jsem tam osloven členem KDU-ČSL. Nicméně v politice jsou taková jednání běžná. To přeci neznamená, že se lidé nemohou potkávat, to by se koalice měnila v kratších intervalech,,“ prohlásil jeden z náměstků primátora Radovan Hořínek z ANO.

Jednání frýdecko-místeckých zastupitelů probíhá živě ZDE:

Podrobnosti připravujeme.