U jejího zrodu stál v roce 2012 kroměřížský dobrodruh a cestovatel Roman Posolda, se svým kamarádem Richardem Gazdou z Ostravy.

Rok pracovali na tom, aby po republice vznikala sběrná místa, kam mohou dárci kola dopravit. Po celé republice je jich už osmdesát s tím, že centrální sklad je v Ostravě, kde se kola začala opravovat.

Jedno ze sběrných míst je na ulici Palackého 129 ve Frýdku-Místku. „Dosud jsme od roku 2013 nasbírali celkem 900 kol,“ uvedl Marcel Sikora, koordinátor sbírky ve Frýdku-Místku a doplnil: „Do tohoto projektu jsme se rozhodli zapojit po návštěvě Keni, kde jsem viděl, že opravdu hlavním dopravním prostředkem tamních obyvatel jsou kola, která používají na cesty do práce, do škol, k lékaři. To mě vedlo k nápadu otevření sběrného místa i ve Frýdku-Místku, kde již sběr kol probíhal díky Svazu sportovních vozíčkářů, ale z důvodu ztráty pronajatých prostor pro sběrné místo, byli nuceni sběr kol ukončit.

Sběrné místo ve Frýdku-Místku vyzývá k zapojení široké veřejnosti do projektu pomoci africkým dětem.