„Na začátku bylo devět lokalit vytipovaných komisí, nato lidé hlasovali pro jednu z nich prostřednictvím Munipolisu (Mobilního Rozhlasu). Největší zájem byl právě o proměnu oblíbeného odpočinkového místa na Zátiší,“ připomněla hlavní architektka města Lucie Šidlová.

Následovalo dotazníkové šetření i beseda, které měly zjistit, jaké konkrétní prvky si lidé na Zátiší přejí. Obyvatelé se také sešli na úspěšném plánovacím a zábavném odpoledni na Zátiší, které vysokou účastí prokázalo oblíbenost místa. Radnice následně nechala zapracovat podněty a návrhy obyvatel na konkrétní proměnu do finálního architektonického návrhu. Prvním krokem je odstranění stávajícího mobiliáře a instalace nového.

„Na místě necháme nainstalovat nové piknikové stoly a lavice, přibude také pergola a workoutové prvky, na jaře pak slunící lavice. Cílem je, aby obyvatelé, kteří místo stále aktivně navštěvují, mohli využívat kvalitní a pohodlné zázemí k odpočinku,“ upřesnil náměstek primátora pro investice a finance Jiří Kajzar (Naše Město F-M).

Proměna Zátiší vyjde na necelý milion korun a práce provedou TS a.s. Nyní souběžně s počátkem prací na Zátiší mohou lidé zároveň vybírat podle svého uvážení další libovolnou lokalitu k proměně. Své tipy mohou zasílat do 15. 12. 2022, připojit mohou také odůvodnění zvoleného místa a uvítáme také fotografii (není podmínkou), a to na e-mail: zapojfm@frydekmistek.cz.