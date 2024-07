Venkovní koncert naplnil prostor hospůdky U Arnošta. Mnoho lidí stálo, jen aby slyšeli písně Davida Stypky v podání Milana Bátora, Jura Bosáka, Lukáše Bátora, Lucie Deutsch, Tomáše Rossiho, Pavla Býma, Michala Dufka, The Bricks, Marty Gerlíkové a Tomáše Přečka & Milana Hřivňáka.

Vstup na akci byl zdarma a programu se zúčastnila i rodina zesnulého zpěváka. „Tohle setkání vzniklo jako spontánní akce. Setkali jsme se tady v hospůdce už podruhé. První akce byla v lednu na smutné výročí Davidovy smrti. A nyní, kdy by David oslavil 45. narozeniny, se koná druhá. K Arnoštovi chodil David jamovat a je to vlastně taková jeho domovská scéna. Milan Bátor se ujal interpretace jeho písniček,“ vysvětluje vznik vzpomínkové dne maminka Davida Marie Stypková.

Z původního setkání pro pár přátel se nakonec zrodil koncert, na kterém se podíleli lidé nejen z Frýdecko-Místecka, ale z Moravskoslezského kraje i z Prahy. „Zapojili se i lidé z Kofola music baru, z Českého rozhlasu Ostrava už během příprav a ozvali se i muzikanti z Prahy, kteří se rozhodli přijet a sami se mi přihlásili,“ pokračuje Marie Stypková.

Do dramaturgie maminka Davida jednotlivým interpretům příliš nezasahovala. „Dali jsme umělcům volnou ruku, ať si vyberou písně sami. Přece jen dnešní program je dlouhý a pokud se některá zahraje dvakrát, tak se to v tom čase rozplyne. Akorát třeba Pavel Býma se mě ptal, jakou písničku mám nejradši, a to je těžké, protože já jich mám nejradši hodně. Tak jsem si řekla o Pohádku, kterou tady nikdo jiný ani nezpíval. Původně mi sice řekl, že tuhle teda ne (smích), ale nakonec se jí ujal a zvládl to perfektně,“ popisuje Davidova maminka.

Podle jejího názoru to všichni vystupující interpreti zvládli na jedničku. „Jsem nadšená z toho, jak všichni naprosto famózně zpívají a prožívám to s nimi,“ neskrývala své nadšení.

Hrát písně Davida Stypky je podle Milana Bátora kumšt. „Učím už 20 let na zušce a není to sranda, zahrát Davidovy věci. Je ale úžasné vidět, jak i pro mladší generace jsou jeho písně pochopitelné a chtějí je hrát, i když rozhodně nejsou jednoduché,“ říká Bátor.

Toho na pódiu doprovodil na baskytaru i jeho syn dvanáctiletý syn Lukáš. „Já jsem se dozvěděl od Marušky, že David také začal hrát ve dvanácti na basu jako můj syn, takže je to takový hezký obrázek životního koloběhu,“ pochvaloval si Milan Bátor.

„My vlastně programově nic nevymýšlíme. Ty věci si nás nacházejí samy. Stejně jako ty dvě komorní spontánní akce v této hospůdce, kdy jsme ani nevydávali žádnou tiskovou zprávu, nevěšeli plakáty. Jen se to oznámení šířilo po sociálních sítích. A Davidovy písničky oslovují lidi i po jeho smrti a pomáhají jim,“ vypráví Davidova maminka.

Spousta fanoušků jí píše, že jim písně jejího syna zachránily život. V jeho textech i hudbě je cosi, co léčí. I proto aktuálně připravuje jeho rodina a přátelé klip, který se bude natáčet v psychiatrické léčebně. „Deprese a úzkostné stavy má čím dál více lidí a my jim tím chceme říci, že v tom nejsou sami,“ vysvětluje Marie Stypková.

Klip uvede novou desku, která má zanedlouho vyjít. „Chystáme se vydat Davídkovu prvotinu z roku 2007, kdy ho tehdy moc lidí ještě neznalo. Jmenuje se Tula a půjde nejprve na Spotify a postupně snad i na další streamy,“ prozradila Deníku Davidova maminka.