Není ale jisté, zda v tu chvíli už nebyl muž dávno mrtvý. „Událost nám byla ohlášena pár minut po druhé hodině ranní. Na místo ihned vyjeli frýdeckomístečtí dopravní policisté a kriminalisté,“ uvedl policejní mluvčí René Černohorský.

Mladý řidič ze Vsetínska se podrobil dechové zkoušce, byla negativní. U zemřelého byla nařízena soudní pitva ke zjištění, zda nebyl pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

„Policisté se nyní zabývají okolnostmi nehodového děje, protože není jisté, co se vlastně stalo. Jisté je jen to, že na silnici ležel muž (ročník 1959), kterého přejelo auto. Pracujeme i s verzí, že zemřelý mohl být sražen už dříve jiným vozem. Hledáme tedy všechny důležité svědky, kteří by mohli přispět svým poznatkem k objasnění celé záležitosti. Uvítali bychom případné kamerové záznamy řidičů, kteří místem v danou chvíli projížděli,“ poděkoval za případnou spolupráci Černohorský.

Soudní lékař po pitvě zpřesní čas úmrtí, případně určí, zda muže nemohlo srazit jiné auto.