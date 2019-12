Díky změnám má drtivá většina obyvatel ušetřit. Například dvoučlenná rodina s bytem o velikosti 75 metrů čtverečních letos platí za odpady a daň z nemovitosti 1990 korun, v příštím roce má jít o 1108 korun. Výraznou slevu pocítí zejména majitelé bytů a rodinných domů s větším počtem osob v domácnosti. Do městské pokladnice paradoxně přiteče více peněz. Nepřímo se totiž budou na chodu města podílet třeba společnosti, které ve Frýdlantu působí a mají zde své výrobní či prodejní haly, ale mají své mateřské sídlo jinde například i v zahraničí.

Daň z nemovitosti je stoprocentním příjmem města a zároveň jedinou daní, kterou může město díky vyhlášce ovlivnit. Takzvaným místním koeficientem se na celém území města násobí sazba daně pro rezidenční i komerční nemovitosti.

A právě díky očekávanému nárůstu příjmů si radnice může dovolit změny ohledně poplatku za popelnice. Obyvatelé Frýdlantu nad Ostravicí dosud platili za svoz komunálního odpadu 700 korun, úlevy mají děti i senioři. Od ledna se zároveň změní frekvence svozu komunálního odpadu od rodinných domů z týdenního svozu na svoz čtrnáctidenní. Rozšíří se počet míst s nádobami na separovaný odpad a ve vybraných lokalitách se zvýší frekvence svozu stávajících sběrných nádob.

Snižování množství směsného komunálního odpadu je podle radnice v dnešní době jediné ekonomické i ekologické řešení. Většina měst z regionu totiž dlouhodobě na svoz doplácí ročně milionové sumy.

Ve Frýdku-Místku ani Třinci přesto zdražení místních poplatků nechystají. „I když město musí každoročně doplácet ze svého rozpočtu nemalé peníze, nechceme přenášet finanční zátěž na občany, proto i v roce 2020 zůstanou místní poplatky včetně poplatku za svoz komunálního odpadu a poplatku ze psů ve stejné výši jako dosud,“ řekla primátorka Třince Věra Palkovská.

Obdobný přístup volí ve Frýdku-Místku. „Poplatek za odpad nezvyšujeme. Od roku 2007 ho držíme na částce 492 koruny na osobu a rok. Občané nad 70 let budou i nadále hradit 252 koruny za rok. Od nového roku se ale rozšiřuje úleva od poplatku, a to na děti až do 6 let. Dosud byly od poplatku za odpad osvobozeny děti do tří let,“ poznamenal primátor Michal Pobucký. Rozšířené osvobození od poplatku za odpad pro děti do 6 let bude znamenat snížení příjmů o 654 tisíc korun oproti letošnímu roku.