Jak byste jako starosta popsal, charakterizoval obec Sviadnov?

Sviadnov představuje stále se rozvíjející obec s kvalitní občanskou vybaveností a vynikající dostupností Frýdku-Místku a Ostravy.

Je Sviadnov něčím výjimečný či originální v porovnání s jeho okolím?

Daří se tady snoubit průmyslové areály s rodinnou zástavbou. Výjimečný je tím, že je tady výborná občanská vybavenost. Ať už je to škola, školka, pošta, dvě tělocvičny, venkovní hřiště, dům s pečovatelskou službou, ale třeba i bankomat a v neposlední řadě novou bioskládku. Momentálně budujeme ordinaci pro praktického lékaře, kterého máme zajištěného. Sviadnov disponuje rovněž velice dobrou dopravní obslužností, pokud jde o městskou hromadnou dopravu i krajské linky, které jezdí mezi jednotlivými městy a obcemi. Máme také obecní internetovou síť a dostupné jsou veškeré sítě, jakými jsou plyn, elektřina, voda i kanalizace.

A jak se ve Sviadnově žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?

Chybí nám dobudovat některé chodníky, které máme v plánu. Potřebujeme opravit místní komunikace a doplnit veřejné osvětlení. Velký dluh cítíme v dobudování stávajících a nových dětských hřišť, po kterých je ze strany občanů poptávka. Postupně měníme veřejné osvětlení za modernější a úspornější led technologii. Naší snahou je zkvalitňovat i údržbu obce. Zvažujeme nákup čistícího stroje, aby se snížila prašnost a zlepšil vzhled parkovišť, chodníků a komunikací. Málokterá obec si něco takového dovolí koupit, protože to není levné. Myslím si, že tady mají lidé všechno, co potřebují. V současnosti lidem určitě chybí veřejné kulturní a společenské akce. Doufejme, že to nebude dlouho trvat a že snad ve druhé polovině roku to bude lepší. Je tady spousta akcí, na které jsou lidé zvyklí. Loni jich ale proběhlo velmi málo. Na jaře má být pouť a pouťová zábava, ale silně pochybuji o tom, že se uskuteční.

Když byste měl někoho pozvat do Sviadnova, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?

Největším turistickým lákadlem je cyklostezka Ostrava – Beskydy, kterou jsme dělali ve spolupráci s ostatními obcemi. Na druhé straně pak láká k návštěvě vrchol Štandl. Za zmínku pak stojí také zdejší jezdecké areály či obecní restaurace Ondráš, která je vcelku známá. V loňském roce jsme nechali odlít nové bronzové zvony v polském Přemyšli a na sv. Václava byly dány zpátky do místní kaple. Toto se uskutečnilo ve spolupráci s místeckou farností.

Momentálně se prakticky celý svět potýká s pandemií koronaviru. Jak s touto nákazou bojujete ve Sviadnově?

Nikdy tady nebyl žádný komunitní přenos, takže jsme nemuseli přijímat tvrdá opatření. Každopádně jsme dezinfikovali veřejná místa, sportoviště, zkrátka místa, kde se soustředí více lidí. Loni jsme zajišťovali roušky, ve spolupráci s místními skauty jsme je následně distribuovali do domácností, zajišťovali jsme dezinfekční prostředky, které si lidé mohli

zakoupit na obci, když byly nedostatkem. Pandemie totálně utlumila kulturní a společenský život.

Jaké jsou plány Sviadnova dál do budoucnosti? Chystají se v něm nějaké významnější investice?

Chceme zrekonstruovat ploty kolem místního hřbitova, v letošním roce provedeme opravy komunikací a chodníků a již zmiňované vybudování dětských hřišť, provádíme rekonstrukci prostor v centru pro ordinaci praktického lékaře a chtěli bychom zajistit také ordinaci pro zubního lékaře. Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem řešíme vybudování kruhového objezdu u na ulici Ostravská u nové prodejny Lidl. Budeme pokračovat v opravách místních komunikací a chodníků. Pokud jde o obecní budovy, byty a dům s pečovatelskou službou, tak tady nejsou zapotřebí větší investice v nejbližší době.