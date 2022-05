Motorkář má zákaz řízení. Řídil. I „s trojkou v žíle“

To vše si zde budou moci návštěvníci koupit.V doprovodném programu jsou přednášky o čínském učení Feng-Shui, poradna a ukázky práce Cechu malířů a lakýrníků, kreativní dílna (pískování či mramorování), jízdy off-roadovými modely aut, výstava retro hraček a kočárků (40. až 80. léta minulého století) či soutěž o diamant na konci akce.

Veletrh má poslední květnový pátek otevřeno do 18 hodin, v sobotu je možno ho navštívit od 9 do 18 a v neděli od 9 do 17 hodin. Vstup je zdarma.