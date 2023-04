Pomlázky, kraslice, osení, beránci, zajíčci a další symboly svátků jara. Zahájení tradičního Velikonočního městečka na místeckém Náměstí Svobody ale počasí moc nepřálo. První den programu doprovázelo větrné zimní počasí.

Velikonoční městečko ve Frýdku-Místku, 6. dubna 2023. | Video: Radek Luksza

„Je to náročné na nervy a zebou ruce,“ líčil své pocity u ručního pletení karabáčů školák, kterému ve čtvrtek začaly velikonoční prázdniny. „Kdo to umí, pro toho je to jednoduché,“ oponovala mu stánkařka, která s mužem přivezla nejen spoustu pomlázek, od kapesních až po více než dvoumetrové, ale i různobarevná, zdobená vajíčka.

Lidé si mohou koupit beránka z pekárny na Hukvaldech nebo se vypravit na velikonoční ministezku ve farní zahradě kostela svatého Jakuba. Městská organizace Kultura FM domluvila vystoupení dětských souborů, cimbálovek, divadelníků i hudebníků.

Velikonoční městečko zůstane na místeckém náměstí do soboty. Na své si v něm přijdou i zahrádkáři a pěstitelé. Děti zase mohou nechat oči na ovcích a koze v ohrádce zvěřince, za padesát korun je také sveze hodný, nikoliv tvrdohlavý oslík.