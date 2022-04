V Ostravě hořela dodávka, lahev s propanbutanem odklidili včas, podívejte se

Hrůzu nahánějící havárie se stala tentýž den v Havířově. Motorista vjel do protisměru a následně se střetl s protijedoucím vozidlem. Utrpěl těžká zranění. Lékař u něj konstatoval poranění hlavy a páteře.

Zdravotníci ošetřili i dalších pět osob, z toho tři děti. „U tří dívek předškolního a školního věku lékař neshledal vnější poranění, jevily však známky stresové reakce,“ uvedl mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl.

Vážná nehoda, zranění a zásah vrtulníku na Novojičínsku, řidič se vyhýbal srně

Tři zraněné si vyžádala nehoda, která se stala v neděli večer v Příboře na Novojičínsku. Řidič (52 let) osobního vozidla se měl vyhýbat srně. Najel do protisměru, kde narazil do dalšího automobilu. Řidička (29 let) druhého vozu utrpěla vážná zranění nohou a ruky. V péči lékařů skončili i dva muži.

U všech nehod zasahovali hasiči. Ti vyjeli i k havárii, která se stala v sobotu v ulici Rudné v Ostravě. Střetla se zde dvě vozidla. Zraněni byli tři lidé, jednoho z účastníků nehody hasiči vyprostili na páteřové desce.

Na Bruntálsku vypadl z okna dvouletý chlapec