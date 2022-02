Velká bolest Frýdku-Místku, chybí zubní pohotovost. Mohla by být v nemocnici

S bolavým zubem do Ostravy nebo do Havířova. Běžná víkendová situace obyvatele ve Frýdku-Místku. Město ale usiluje o změnu, vhodné protory by nabídla místní nemocnice. Jak vše dopadne?

Ve Frýdku-Místku pokračují jednání o zřízení zubní pohotovosti. Radnice intenzivně usiluje o obnovení potřebné služby, která byla v minulosti zrušena. „Dostupnost péče zubních lékařů o večerech, víkendech a svátcích je ve městě s pětapadesáti tisíci obyvateli nezbytností. Považuji za osobní úkol a povinnost primátora maximálně dopomoci k tomu, aby všechny strany došly k finální dohodě,“ uvedl primátor Petr Korč (Naše Město F-M). Točna, netočna aneb krkolomné manévry autobusů na Riviéře ve Frýdku-Místku Město je připraveno obnovení služby podpořit také finančně. Důležitým přípravným krokem bylo setkání zástupců vedení města se stomatologickou komorou. „Město skutečně dalo impuls ke znovuobnovení zubní pohotovosti ve Frýdku-Místku. Pokud nás Moravskoslezský kraj vyzve, nebude zřízení zubní pohotovosti nic bránit,“ uvedl k situaci ředitel Oblastní stomatologické komory Frýdek-Místek Pavel Brückner. Zubní pohotovost má vzniknout ve frýdecko-místecké nemocnici, která se pro zřízení služby jeví jako nejvhodnější. Dříve už v jejích prostorách zubní pohotovost fungovala. „Jsme ochotni a schopni ve spolupráci s městem poskytnout a připravit požadované prostory,“ potvrdil ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku Tomáš Stejskal. Nyní budou následovat další přípravné kroky. Klíčové bude jednání města s Moravskoslezským krajem, který je zřizovatelem služby.