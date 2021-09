Oslavy 125 let od vzniku železniční tratě Opava – Kravaře – Štěpánkovice – Bolatice – Chuchelná, původně vedoucí až do Ratiboře, nedovolil covid loni v říjnu uskutečnit. Jejich chvíle přijde až letos.

Parní lokomotiva, zvaná Velký bejček, potáhne v sobotu 25. září pět vagonů Rybák z Opavy do Chuchelné a zpátky. Na jednotlivých nádražích bude pro účastníky připravený program.

V Kravařích to bude prohlídka zámku v dobových kostýmech, štěpánkovické nádraží nabídne soutěže pro děti i dospělé, v Bolaticích budou přichystané komentované prohlídky skanzenu a konečná stanice Chuchelná pozve cestující na prohlídky hrobu členů knížecího roku Lichnovských i muzea 2. světové války.

Souprava vyjede z opavského východního nádraží v 8.25 hodin a z Chuchelné do Opavy se bude vracet v 10.15, 12.15, 14.15 a 16.15 hodin. Jízdné z Opavy do Chuchelné je 60 korun pro dospělé a polovina pro děti, z Kravař do Chuchelné zaplatí dospělí 40 korun a děti polovic, Děti do šesti let pojedou zdarma.

První vlak projel celou tratí 20. října 1895 a po první světové válce se jeho poslední stanicí na československém území stala obec Chuchelná. Po konci 2. světové války už provoz v pohraničním úseku obnovený nebyl. Významnější se stala trať Opava - Hlučín s využitím původně odbočné trati z Kravař do Hlučína za odbočnou začala být považovaná trať Kravaře – Chuchelná.

Z Ostravy do Beskyd

Lokomotiva zvaná Velký Bejček potáhne v neděli historický vlak na trase z ostravy do Frýdlantu nad ostravicí v rámci Regionálního dne železnice.Zdroj: ČD

V neděli bude „Velký bejček“ hlavním lákadlem ostravského regionálního dne železnice. Z ostravského hlavního nádraží vlak vyjede v 8:55 a v 13:55 a pojede přes stanice Ostrava střed, Ostrava-Kunčice a přes Frýdek-Místek dojede v 10:05, resp. 15:05 do Frýdlantu nad Ostravicí.

Součástí soupravy budou historické vozy bývalé třetí třídy, služební vůz pro přepravu dětských kočárků a také historický bufetový vůz s možností občerstvení. Parní vlak uskuteční dvě jízdy oběma směry – jednu dopoledne a druhou odpoledne.

Na zpáteční jízdu po stejné trase se parní vlak vydá z Frýdlantu nad Ostravicí v 10:41 a v 15:41. Podrobný jízdní řád naleznete na stránkách www.vlakemnavylet.cz.

Ve Frýdlantě nad Ostravicí bude pro účastníky akce připraven stánek Českých drah, svou prací tu odprezentují železniční modeláři a před nádražní budovou bude k vidění výstavní autobus ODISbus.