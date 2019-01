Komorní Lhotka -Setkání příznivců velorexů, motorek a veteránů je připraveno v Komorní Lhotce na sobotu 27. června.

Tradiční Velorex párty v Komorní Lhotce nabízí pestrý program. Jako každoročně se přítomní mohou těšit na oblíbenou soutěž v pojídaní špaget, večerem pak bude provázet kapela Arest 23. Příznivcům heavy metalu pak zahraje formace Orchidea, pro děti budou připraveny skluzavky a skákací hrad.

Samotné zahájení je v Komorní Lhotce v 11 hodin. Ve 12.30 hodin se přítomní začnou připravovat na krasojízdu, na kterou se ve 13 hodin vydají z Komorní Lhotky do Hnojníku, Vělopolí, Horního Žukova, Českého Těšína-Svibic a zpět přes Žukov, Třanovice a Hnojník do Komorní Lhotky, kde je příjezd v době od 14 do 14.30 hodin. Ti, co zůstanou v Komorní Lhotce, mohou poslouchat reprodukovanou hudbu, ve 14 hodin vystoupí děti z Pěveckého sboru ZŠ v Komorní Lhotce. Od 14.30 do 16.30 hodin budete mít možnost svézt se ve velorexu, v 16 hodin může laická veřejnost prokázat svou zručnost ve skládáni střechy velorexu.

V 17 hodin bude vyhlášen nejlepší stroj srazu, v 18 hodin pořadatelé vyhlásí dětskou tombolu a v 19 hodin odstartuje soutěž v pojídání špaget. Ve 20 hodin zahraje Orchidea, ve 21.30 budeme znát vítěze tomboly (hlavní cenou je poukázka na motorovou koloběžku) a ve 22 hodin začne hrát formace Arest 23.