Projekt na omezení plýtvání potravin a pomoc těm, kteří to potřebují, se zrealizoval ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Ilustrační foto | Foto: Deník / VLP Externista

Lidé mohou darovat jídlo, které jim zbylo do veřejné lednice. Lednice je od 16. října umístěna v charitativním obchůdku v Hlavní ulici. Garantem projektu je dobrovolnické centrum Adra Frýdek-Místek. Provozní doba veřejné lednice je od pondělí do čtvrtka v čase od 9 do 16 hodin, v pátek pak od 9 do 14 hodin.