Na dvoumístných bobech se můžete svézt po celý rok. Teď o prázdninách ovšem tady očekávejte pořádný frmol. „Počasí má sice vliv na návštěvnost, ale i když je to takové poprcháváni jako dneska, tak lidé chodí i přes déšť. Návštěvnost je v takovém počasí stejná jako když jsou extrémní vedra," říká manažer provozu Jan Vřetionka s tím, že ideální počasí je pro ně polojasno a 25 stupňů. Bobová dráha jezdí i v dešti. Rizikové jsou pak ale bouřky s blesky.

Lidé si nejčastěji kupují permanentku s 10 jízdami. „Permanentka je přenosná, takže pro rodinu s dětmi ideální na využití, kdy je jedna jízda zdarma," poznamenává provozní.

Paradoxně nejvíce bobovce pomohl covid. „Jaro jsme sice letos měli nejsilnější, ale letní měsíce byly nejlepší v roce 2020, které bylo rádoby covidové, ale přes léto došlo k rozvolnění, nicméně do zahraničí lidé i když chtěli, vyjet nemohli," vysvětluje provozní s tím, že tak v republice došlo k vysokému vytížení atrakcí.

Otevírací doba je od června do srpna denně od 9 do 19 hodin, 1 jízda stojí 80 Kč, děti do 110 cm jezdí zdarma. Děti do osmi roků mohou jet pouze v doprovodu rodičů. Boby sami přibrzdí v místech, kde je potřeba.

Nejvíce návštěvníků se rekrutuje z Moravskoslezského kraje, odkud hlavně o víkendech přijíždějí celé rodiny. „Spolupracujeme s hotely, takže jezdí i turisté a tento rok vnímáme nárůst polské klientely," objasňuje provozní manažer.

U bobovky je umístěn také lanový park mezi stromy. Děti zde mohou od výšky 120 cm. Nachystáno je 504 m dráhy, 42 překážek a 5 lanovek. Vyšplhat je možné až do výšky 10 metrů. Děti si mohou vybrat ze 4 tras podle věku a dovedností. Jednorázový vstup na jednu trasu je pro děti 120 – 150 cm za 250 Kč a pro dospělé za 290 Kč. Celodenní vstup na všechny trasy pak za 580 a 680 Kč.

„Asi třetina návštěvníků bobovky využívá i lanový park," doplňuje manažer.

V areálu je stylový bufet, k dispozici je rovněž bezplatné parkoviště. Podle manažera je v plánu zábavní park rozšiřovat a vystavět u parkoviště další atrakce, například zahrnujíci vodní prvky.