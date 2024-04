/FOTOGALERIE/ Návrat králů domů, tak by se dala popsat atmosféra z pondělního rána, kdy v Třinci i přes brzkou pátou ranní hodinu vítali fanoušci čerstvě korunované mistry extraligy. Nejen věrní domácí fandové si přivstali (nebo po bujarých oslavách nešli ani spát), aby vyjádřili podporu svému týmu. Slova o třineckém zázraku proudí vytrvale už od pozdních nočních hodin, kdy Masarykův pohár Oceláři vybojovali, ze všech koutů republiky. Na vybrané další příspěvky od uživatelů z celé země, se můžete podívat ve fotogalerii

Příjezd Ocelářů do Třince 29. dubna 2024 | Video: Ext/Twitter HC Oceláři

Na Facebooku i Twitteru nepřestávají brát gratulace Ocelářům k jejich výkonům konce. Respekt vyjadřují lidé napříč celou Českou republikou. Už pár sekund po vybojovaném titulu začaly plnit sociální sítě obdivné zprávy k tomu, co Oceláři dokázali i od fanoušků soupeře. Podle zpráv na sociálních sítích se mluví o třineckém zázraku, kdy klub, kteří mnozí, včetně sázkových kanceláří odepisovali, dokázal na ledě téměř nemožné. Odepisovaní outsideři vždy všechno, co hrálo proti nim, přetočili z nevýhod do výhod, čímž si získali přízeň i fandů konkurenčních klubů. Podporu nevybojovali ani tak kádrem nebo fyzickými výkony, jako spíš neuvěřitelným mind setem, touhou a týmovostí.

A právě opravdovost a autentičnost bojovat za kolektiv je to, co udělalo z chlapců ze slezské metropole miláčky republiky. „Čím to je, že 90% komentářů z celé ČR fandí Třinci?,“ napsal jeden uživatel facebooku pod příspěvek na oficiálním účtu HC Oceláři Třinec během posledního zápasu, čímž naprosto vystihl celou situaci.

Hrdina finále Cienciala: Je to neskutečné. Jak budeme slavit? Brutálně!

Málokdy se vidí, že fanoušci soupeřů ať už těch současných, či minulých vypisují slova plná emocí a dojetí z toho, že vyhrál někdo jiný. Místo obyčejných přání omezených na „gratuluji“ zaplavují sociální sítě vyjádření ryzí úcty. „Jsem za vás strašně rád, i když jako nezaujatej Liberečák. Jsem strašně rád, že vyhrál tým, kterej si hráče vychovává a dlouhodobě s nima pracuje,“ zaznívá v jednom z mnoha postu, který se netají tím, že přístup, chování a srdce Ocelářů je spoustě lidí blízkých.

Asi není místo, odkud by do Třince neletěly gratulace. Brno, Olomouc, České Budějovice, Hradec Králové, Ostrava, Praha a další smekli pomyslný klobouk. V Karlových Varech dokonce touží po filmové adaptaci třineckého úspěchu: „Doufám, že bude film na Netflixu, protože tohle byl neskutečný příběh. Obrovská gratulace z Varů, Třinečáci!“ A pozadu nezůstaly ani poražené Pardubice. Přestože jim třinečtí borci titul vyfoukli před nosem, mnoho fanoušků neskrývalo uznání, jakým způsobem je o něj Oceláři připravili.

Plné náměstí v Třinci fandilo ze všech sil a dopomohlo Ocelářům k dalšímu titulu