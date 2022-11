VIDEO: Do baru ve Frýdku-Místku vjely tři dívky na koni

Do baru? Jedině na koni! To si zřejmě řekly tři dívky ve Frýdku-Místku, které právě na koních vjely v noci z pátku na sobotu přímo do jednoho z barů ve městě.

Záběr z videa zveřejněného Českou televizí Ostrava. | Foto: Repro: Facebook