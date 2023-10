Památka zesnulých či lidově Dušičky se blíží. Deník navštívil několik míst ve Frýdku-Místku, největším městě na Frýdeckomístecku, aby zjistil ceny dušičkové výzdoby i to, jak budou mít květinářství otevřena.

Příprava na Dušičky, Frýdek-Místek, 26. 10. 2023 | Video: Deník/Radek Luksza

Velký výběr, super ceny – na Dušičky jsme připraveny! S tímto sloganem a prodlouženou provozní dobou od 8 do 16 hodin v sobotu 28. i v neděli 29. října vyrukoval dámský personál ve floristické prodejně U Květinky u frýdeckomísteckého nádraží. Komentovat, za kolik prodává dušičkový sortiment ale nechtěl, zato konkurence se o tyto informace podělila ráda.

U Kafků je květinářství na strategickém místě hned napravo od centrálního hřbitova a šéfová odhadla, že snad pětadevadesát procent zákazníků chodí touto dobou právě pro výzdobu na hroby svých blízkých. „Nabízíme službu v podobě položení květin či zapálení svíček v zastoupení těch, kteří z jakýchkoliv důvodů nemohou, ale rádi by památku zesnulých uctili. Letos už ale máme plný kalendář objednávek a další nepřijímáme,“ konstatovala provozovatelka. Od čtvrtka 26. října U Kafků doplnili dušičkové zboží i o kulaté jednokvěté chryzantémy v ceně od šedesáti korun.

Nalevo od hřbitova blíže k městu je ještě květinářství Botanika, kde se v předdušičkovém čase také dveře netrhnou.

„Dušičkové zboží tvoří teď osmdesát procent objemu prodeje,“ popsali v Květinářství u Šatlavy. S tím, že jednoznačný favorit u lidí neexistuje – každý totiž bere něco jiného. Věnců tu mají čtyři až pěti druhů a květináčů s chryzantémami rovněž několik velikostí.

Šest druhů věnců nabízí Květinářství u zastávky, což je prodejna, která vznikla teprve před dvěma lety. „Dušičkových klientů je tak třicet procent, ale v dalších dnech to bude více,“ odhaduje vedoucí obchodu. Tady, ale i jinde přiznávají, že vystavené zboží je řádně probráno a musí ho doplňovat.

V podobném duchu hovořili ve čtvrtek 26. října též prodejci na místeckém náměstí na letošních předposledních Beskydských farmářských trzích: „Spousta je toho pryč, vyprodáno a zůstaly jenom ležáky…“

Například nováčci v branži z Anetiných květin ve Sviadnově si pochvalovali, že „frčí“ smuteční věnečky. A od personálu Květin Stanislav Blabla zaznělo okolo poledne přání, aby jim z firmy dovezli další zásoby na prodej. Lidé na Dušičky kupovali jako diví!

Magistrát Frýdku-Místku oznámil, že od pátku 27. října do soboty 5. listopadu nechá zpřístupnit všechny hřbitovy – centrální na okraji Frýdku, v Chlebovicích, v Lysůvkách, ve Skalici a v Lískovci katolický i evangelický – od sedmi ráno do osmi hodin večer. A strážníci k tomu avizovali, že v okolí budou vyvíjet intenzivnější hlídkovou činnost.

Květinářství U Kafků

Adresa: Dobrá 146

Otevřeno: otevřeno od pondělí do pátku od 9 do 16, v sobotu od 9 do 12 hodin

• věnce sedmi druhů průměru patnáct až osmdesát centimetrů od 150 do 1600 Kč

• chryzantémy v květináčích 140 Kč

• chryzantémy živé řezané 65 Kč

Botanika

Adresa: Slezská 2000

Otevřeno: od pondělí do pátku od 8 do 16 a v sobotu od 9 do 12 hodin

• věnce od 210 do 1500 Kč

• chryzantémy v květináčích od 75 do 150 Kč

• chryzantémy živé řezané 55 Kč

Květiny u Natálie

Adresa: Malé náměstí 100

Otevřeno: sedm dní v týdnu od 7.30 do 17.30 hodin

• věnce (i květinové košíky) od 150 do 1100 Kč

• chryzantémy v květináčích od 80 do 250 Kč

• chryzantémy živé řezané 35 až 79 Kč

Květiny u Šatlavy

Adresa: Frýdlantská 154

Otevřeno: od pondělí do pátku od 8 do 16, v sobotu od 8 do 12 hodin

• věnce od 150 do 600 Kč

• chryzantémy v květináčích od 79 do 189 Kč

• chryzantémy živé řezané 59 Kč

Zahradnictví Petr Krhut

Adresa: Slezská 1081

Otevřeno: od pondělí do pátku od 7 do 17, v sobotu od 8 do 13 a v neděli od 8 do 12 hodin

• věnce od 400 do 740 Kč

• chryzantémy v květináčích od 95 do 150 Kč

Květiny u zastávky

Adresa: Frýdlantská 2161

Otevřeno: od pondělí do pátku od 8 do 17.30 hodin

• věnce od 120 do 1500 Kč

• chryzantémy v květináčích od 45 do 150 Kč

• chryzantémy živé řezané 50 Kč