/FOTOGALERIE/ V pátek 14. června si zájemci o práci policisty přišli vyzkoušet takzvané fyzičky. V policejním areálu ve Frýdku-Místku jich u testů fyzické zdatnosti uspěly téměř tři čtvrtiny.

Prověrky fyzické zdatnosti jsou součástí standardního přijímacího řízení k práci u policie. Tomu, kdo je zvládne, platí osvědčení o testu zdatnosti celý rok a není potřeba je u přijímacího řízení opakovat, což ve Frýdku-Místku zřejmě přilákalo 44 uchazečů si testy nezávazně vyzkoušet a v případě pozitivního výsledku odejít s osvědčením.

Žen přišla čtvrtina

Ze čtyřiačtyřiceti zvědavců si přišlo vyzkoušet svou fyzičku dvanáct žen. Všichni příchozí absolvovali čtyři zátěžové disciplíny: člunkový běh na 4x10 metrů, klik vzpor ležmo, celomotorický test na dvě minuty a běh na 1000 metrů. U zkoušek nakonec uspělo 32 zájemců.

Většina z pátečních odvážlivců se přišlo otestovat právě z důvodu zájmu pracovat u policie. Přičemž jejich motivace, co konkrétně by si přáli za práci v uniformě vykonávat, je různorodá. Někdo by rád zamířil na kriminální oddělení, jiný k dálniční nebo k cizinecké policii. Trvalý zájem je o speciální zásahové jednotky či ty pořádkové. „Práce policisty je náročná, ale zajímavá, potřebná a každý si určitě najde postupem času své místo u sboru, který nabízí široké portfolio uplatnění a možností. Někoho osloví třeba například práce psovoda. Policisté končí služební poměr průběžně, a tak i naše krajské ředitelství je otevřeno novým uchazečům,“ popisuje tisková mluvčí Policie Soňa Štětínská.

Fyzické testy nejsou problém

Jak ukázaly i poslední testy na zkoušku ve Frýdku-Místku, problémy s kondicí uchazeči o práci policisty nemají. V posledních letech přijímá krajské ředitelství do služebního poměru přibližně 300 nových policistů ročně. Jen letos už nastoupilo téměř 120 nováčků. Přijímacím řízením úspěšně projde zhruba třetina zájemců. Nejvíce uchazečů neuspěje u osobnostního vyšetření (jedna třetina z nich), další značný počet odstoupí z jiného důvodu (osobní či například rodinné).

Fyzičky tak nejsou strašákem přijímacích řízení. „Fyzické testy nesplní jen opravdu velmi málo uchazečů. Navíc mají možnost je zopakovat v dalším termínu a zpravidla se už pak zadaří. Existují ale i výjimky, jedinci, kteří je opakují vícekrát. Fyzická zdatnost tedy není problém a uchazeči jsou připraveni. Obecně se úspěšnost při fyzických testech nebo při osobnostním vyšetření meziročně nijak dramaticky nemění,“ říká tisková mluvčí Policie Soňa Štětínská.

Policie stále nabírá i ve FM

V okrese Frýdek-Místek je nyní sháňka po zhruba třiceti nových policistech. Samotné přijímací řízení se skládá z psychologického vyšetření, prověrek fyzické zdatnosti a komplexní zdravotní prohlídky. Po přijetí jsou noví policisté zařazeni převážně u služby pořádkové policie (obvodní oddělení, oddělení hlídkové služby) a dopravní policie (dálniční oddělení, dopravní inspektoráty).