VIDEO: Kam s dětmi na Frýdecko-Místecku? Deník vyzkoušel letní park na Bílé

/FOTOGALERIE/ Hledáte tip, co podniknout s dětmi během nastávajících teplých dní? Zkuste spojit procházku v horách se zábavou v areálu na Bílé. Letní park pro děti v tomto resortu právě zahájil další sezonu. Deník se vypravil zjistit, co vše zde lze zažít a kolik to bude stát.

Letní park na Bílé | Video: Kaňoková Michaela