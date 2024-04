VIDEO: Podívejte se, jak třinečtí Oceláři zvedli celou arénu ze sedaček

To byl zápas! Hokejisté HC Oceláři Třinec zvítězili v duelu, ve kterém si do Slezska jely Pardubice pro titul, jasně 4:1 a nyní to budou naopak Oceláři, kteří v neděli pojedou na východ Čech pro obhajobu titulu.

Atmosféra během pátečního finále ve Werk Areně. | Video: Deník/Michaela Kaňoková