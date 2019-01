Frýdek-Místek - Vládní úřad pro chudé, který pomáhá tuzemským městům a obcím řešit problémy s vyloučenými lokalitami, zřejmě přijde o jedno působiště.

Budova frýdecko-místeckého magistrátu. | Foto: Deník/Martin Šrubař

Radní ve Frýdku-Místku totiž podpořili výpověď memoranda o spolupráci mezi Agenturou pro sociální začleňování a magistrátem. Prý proto, že agentura už odvedla svou práci. Město s ní spolupracuje od léta 2013, původně se počítalo s tříletou pomocí. Definitivní ortel vyřknou 8. června frýdecko-místečtí zastupitelé.

Cíle, které si obě strany před časem vytyčily, už podle magistrátu byly naplněny. Týká se to například strategického plánu sociálního začleňování pro léta 2014 až 2016. „Z velké části je již zrealizován, a to prostřednictvím odborného projektového týmu města. Naplněna byla i smlouva o poskytování lokální asistence, která byla uzavřena do 31. března," poznamenala mluvčí frýdecko-místecké radnice Jana Matějíková.

Spolu s neziskovým sektorem a úřady se pracovníci agentury zaměřují na vzdělávání, bydlení i zaměstnanost lidí ze sociálně vyloučených lokalit a pomáhají s přípravou projektů pro čerpání evropských fondů. Třeba v ubytovně v Sokolské ulici loni vznikl prostor pro doučování dětí ze sociálně slabých rodin. Mládež v nízkoprahových klubech se zase naučila, jak se nedostat do dluhové spirály. Městskou kasu spolupráce s agenturou nijak nezatěžuje.

Hodnotit působení ve Frýdku-Místku ale pracovníci vládního úřadu ještě nechtějí. Čekají, až bude o všem rozhodnuto. „V současné chvíli bych se vzhledem k probíhajícím dojednáváním kontur ukončení spolupráce nechtěla zatím vyjadřovat," uvedla lokální konzultantka agentury Marcela Bužgová.

Frýdecko-místečtí radní vybídli ke konci spolupráce nedlouho poté, co byl z funkce ředitele vládní agentury odvolán Martin Šimáček. Zaměstnanci odboru pro sociální začleňování, který spadá pod ministerstvo pro lidská práva, se pak vzbouřili proti údajné politizaci agentury. Usilují o samostatnost své instituce a nezávislost na ministrovi Jiřím Dienstbierovi. Napjatá atmosféra kolem agentury ale podle všeho na nedávné rozhodnutí radních vliv neměla.