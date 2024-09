České dráhy rozšíří v úterý provoz vlaků mezi Prahou a Ostravou. Umožní to obnovení provozu ve stanici Ostrava-Svinov. Vlaky zavedené v sobotu a v pondělí od úterý postupně doplní dalších pět párů spojů. U čtyř párů půjde o spoje SC Pendolino a v jednom případě to bude vlak InterCity.

„Přináším důležitou a dobrou zprávu pro všechny obyvatele Ostravska. Od zítra začnou znovu jezdit dálkové vlaky mezi Prahou a Ostravou. O víkendu to budou zatím tři páry spojů, které pojedou až do Žiliny, a od pondělí k nim přidáme další dva páry vlaků, jeden z nich pojede až do Košic.

Další dálkové i regionální vlaky budeme na Ostravsku přidávat hned, jak nám to umožní obnovení drážní infrastruktury a také našeho zázemí v jednom z největších dep v Bohumíně. I to bylo během povodní zatopené a v místě uvízla řada lokomotiv a souprav. Proto žádám cestující o trpělivost při postupném návratu k plnému provozu a chci poděkovat všem, kteří se podíleli na minimalizaci škod během povodně, i těm, kteří nyní odstraňují jejich následky,“ uvedl Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

Video, zatopené nádraží v Ostravě-Svinově

Zatopené nádraží Ostrava - Svinov, 15. 9. 2024. | Video: Radek Luksza

V úterý se otevře nádraží Ostrava-Svinov a postupně během úterý a středy ráno se rozjedou další vlaky mezi Prahou a Ostravou. Celkem budou mít cestující k dispozici už deset vlaků každým směrem.

K TÉMATU

V úterý 24. září, resp. středu 25. září vyjedou tyto spoje

SC 500 Pendolino Ostrava-Svinov (17:18) – Praha hl.n. (20:19) IC / SC 503 Pendolino Karlovy Vary (5:48) – Praha hl.n. (8:00) – Ostrava-Svinov (12:36) SC / IC 504 Pendolino Ostrava-Svinov (15:18) – Praha hl.n. (18:19) – Karlovy Vary (22:11)



SC 505 Pendolino Praha hl.n. (11:32) – Ostrava-Svinov (14:36) SC 505 Pendolino Praha hl.n. (11:32) – Ostrava-Svinov (14:36) SC 506 Pendolino Ostrava-Svinov (13:18) – Praha hl.n. (16:19) SC 507 Pendolino Praha hl.n. (13:32) – Ostrava-Svinov (16:36) IC 512 Ostravan Ostrava-Svinov (7:18) – Praha hl.n. (20:19)–Františkovy Lázně(13:36) IC 515 Ostravan Františkovy Lázně(14:24)– Praha hl.n. (17:32)–Ostrava-Svinov(20:36)



SC 516 Pendolino Ostrava-Svinov (5:18) – Praha hl.n. (8:19) SC 516 Pendolino Ostrava-Svinov (5:18) – Praha hl.n. (8:19) SC 517 Pendolino Praha hl.n. (19:32) – Ostrava-Svinov (22:36) Od soboty jsou již v provozu vlaky EC 140 až 145 Ostrava v trase Praha – Návsí / Žilina s odjezdy z Prahy v 8:19, 12:19 a 16:19 hod, resp. z Ostravy-Vítkovic do Prahy v 8:20, 12:20 a 16:20 hod a od pondělí je doplnily další dva páry vlaků, EC Košičan Praha (6:00) – Košice (13:53 / 14:48) – Praha (22:33) a IC Ostravan 546 / 547 Návsí (5:03) – Praha (9:34 / 18:19) – Návsí (22:57).

V pátek 20. září byl obnoven provoz vlaků také na dalších dvou regionálních tratích. V Moravskoslezském kraji je to trať Opava východ – Hradec nad Moravicí a v Jihomoravském kraji trať Znojmo – Břeclav, která byla uzavřena mezi Hrušovany nad Jevišovkou-Šanovem a Mikulovem na Moravě.