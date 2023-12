V neděli 10. prosince 2023 začne na železnici platit nový jízdní řád. Ve velké části Moravskoslezského kraje začne od 10. prosince 2023 platit nová desetiletá smlouva na zajištění regionální železniční osobní dopravy, uzavřená mezi Moravskoslezským krajem a Českými drahami.

RegioPanter. Ilustrační foto. | Foto: se svolením Českých drah

Podle Petra Pošty z tiskového oddělení Českých drah (ČD) zůstane rozsah regionální dopravy na území Moravskoslezského kraje v porovnání se současným jízdním řádem přibližně stejný.

„Nově pojede o víkendech většina vlaků linky S1 mezi Opavou a Českým Těšínem bez přestupu ve stanici Ostrava-Svinov. Ve večerních hodinách budou v Ostravě posunuty časy odjezdů posledních vlaků ve směru do Opavy, Havířova, Frýdku-Místku a Frýdlantu nad Ostravicí tak, aby navazovaly na nový vlak IC 549 z Prahy a Olomouce.

Další letecká linka z Ostravy. Ryanair bude z Mošnova létat do španělské Malagy

Jak uvedla mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová, jízdné nepodraží, nezmění se ani tarif pro příměstskou dopravu - podrobnosti níže.

„V regionu budou nasazeny do provozu další nové jednotky RegioPanter, které nabídnou cestujícím větší komfort, a to zejména na lince z Bohumína do Hranic na Moravě. Nový jízdní řád bude platit do 14. prosince 2024," uvedl dnes Petr Pošta.

Prodejní terminály

Od prosince bude prodejními terminály vybavena většina souprav na linkách S1(Ostrava – Opava), S3 (Ostrava – Hranice na Moravě), S6 (Ostrava – Frýdlant n.O./Frenštát p.R.), S8 (Studénka – Veřovice), S10 (Opava – Rýmařov), S15 (Krnov – Jindřichov), S32 (Suchdol n.O. – Fulnek) a S33 (Suchdol n.O. – Budišov n.B.). V průběhu let 2024 a 2025 bude prodejními terminály jízdného osazena většina vozidel provozovaná na regionálních linkách v integrovaném dopravním systému ODIS.

Vyšší komfort

Podle náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Radka Podstawky dochází k menším úpravám jednotlivých vlaků z důvodu poptávky po přepravě, zajištění přípojů a technologické infrastruktury. Pravidelný provoz vlaků také ovlivní významné investiční akce Správy železnic, zejména modernizace nádraží Havířov a rekonstrukce koridorové tratě v úseku Lipník nad Bečvou - Drahotuše.

„Cestující se mohou těšit na zvýšení komfortu v regionálních vlacích napříč krajem. Od prosince 2023 bude do provozu nasazeno 5 nových jednotek řady 650.2 RegioPanter, které budou zajišťovat pravidelný provoz zejména na linkách S3 (Ostrava – Hranice na Moravě) a S9 (Ostrava – Český Těšín). Jde o nízkopodlažní vozidla vybavená WiFi, zásuvkami pro dobíjení elektroniky, 1. třídou, kamerovým systémem, technologií pro sčítání cestujících a také prodejními terminály jízdného, které akceptují platební kartu a ODISku,“ upřesnil náměstek hejtmana Radek Podstawka.

Olomoucí pluje vánoční loď. Lidé si mohou užít nevšední výlet

„Celkem bude v novém jízdním řádu nízkopodlažními vozidly zajištěno přes 70 procent dopravních výkonů. Připojení k internetu prostřednictvím sítě WiFi bude zajištěno v 90 procentech objednávaných vlaků. Prodejní terminály jízdného cestujícím usnadní odbavení, které je možné provést po nástupu do vlaku,“ řekl náměstek hejtmana Radek Podstawka.

Elektrické RegioPantery

V Moravskoslezském kraji pojede denně v průměru 71 spěšných a 763 osobních vlaků. ČD budou v jízdním řádu 2024 provozovat regionální železniční dopravu v Moravskoslezském kraji na celkem 569 kilometrech železničních tratí s výkonem přibližně 7,284 mil. vlakokilometrů.

Krajčo o obleku na Slavících: Byl jsem v šoku, jak jsou Češi konzervativní národ

V regionální dopravě v Moravskoslezském kraji dojde k nasazení dalších dvouvozových elektrických jednotek RegioPanter, které zásadně zvýší komfort cestování zejména na lince S3 Bohumín – Ostrava – Hranice na Moravě. Nové nízkopodlažní jednotky zajistí kompletní pokrytí této linky. Začnou se objevovat také na lince S9 Ostrava-Svinov – Český Těšín.

V souvislosti s platností nové smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti v kraji, která bude tzv. v režimu brutto, bude v regionálních vlacích na území Moravskoslezského kraje při cestách v rámci kraje nově zavedeno prioritní odbavení v tarifu ODIS. Zůstane také možnost využití Systému jednotného tarifu, tzv. OneTicket.

Mezikrajské cesty

Tarif ČD bude možné nadále využít pouze pro tzv. mezikrajské cesty, tedy pro cesty do ostatních krajů (např. v relacích Frýdek-Místek – Olomouc, Opava – Praha apod.), a to v případě využití dálkových i regionálních vlaků nebo jejich kombinace. V dálkových vlacích kategorie EC a R jedoucích směrem do Návsí a Žiliny bude nově platit také tarif integrovaného dopravního systému ODIS, konkrétně v úseku Ostrava-Svinov – Návsí.

Soudní křivda? Řidič z Ostravy zabil chodce na přechodu. Trest označil za podraz

Ve všech dálkových vlacích bude možné nadále využívat také Tarif ČD bez jakýchkoliv změn, a to jak v rámci Moravskoslezského kraje, tak při cestách do jiných krajů.

Hlavní změny ČD v Moravskoslezském kraji:

Víkendový režim provozu v mezisvátečním období

Z důvodu nižší přepravní poptávky v období mezi Vánocemi a Silvestrem bude na základě požadavku Moravskoslezského kraje jako objednatele regionální železniční dopravy omezen provoz ve dnech 27. – 29. 12. 2023 na víkendový režim. Během těchto tří pracovních dnů tak pojedou i turistické spoje jedoucí obvykle pouze o víkendech. Toto omezení je zahrnuto do všech jízdních řádů a vyhledávačů spojení

Propojení linek S1 Opava – Ostrava a S9 Ostrava – Český Těšín o víkendech

Na trati 321 bude o víkendech a svátcích vedena většina vlaků linek S1 Opava východ – Ostrava-Svinov a S9 Ostrava-Svinov – Český Těšín bez přestupu v relaci Opava východ – Český Těšín. V jízdním řádu bude propojení linek řešeno prostřednictvím poznámky „přímé vozy“.

Dobrá zpráva: Do outletu v Ostravě nově i z dálnice. Zpět na D1 to ale nejde

Nové večerní spojení Praha – Ostravsko vlakem IC 549 Ostravan

Bude zaveden nový vlak IC 549 v trase Praha hl.n. (20:19) – Ostrava-Svinov (23:40) – Ostrava hl.n. (23:48) – Bohumín (23:57), od kterého budou navázány přípoje ve směrech Opava východ, Havířov, Frýdek-Místek a Frýdlant nad Ostravicí.

Změny na jednotlivých linkách

Trať 271 Bohumín – Přerov (- Olomouc): Na lince S3 Bohumín – Hranice na Moravě bude v pracovní dny zaveden nový vlak Os 3317. Pojede ze Studénky v 15:33 přes Ostravu-Svinov (příj. 15:46) do Ostravy-Kunčic (příj. 16:05).

Trať 276 Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou: Na této trati budou vždy v pátek během školního roku kapacitně posíleny dva odpolední vlaky do Suchdola nad Odrou. Cílem je zajistit přepravu studentů. Půjde o vlaky s odjezdem z Oder v 13:35 (Os 13345) a s odjezdem z Vítkova ve 14:09 (Os 13309).

Trať 321, úsek Ostrava-Svinov – Ostrava-Stodolní – Havířov – Český Těšín: Spěšné vlaky Sp 1619, 1623, 1627 (linka R61), které dosud začínaly jízdu v zastávce Ostrava-Stodolní, budou nově výchozí už z Ostravy-Svinova s odjezdem v 13:51, 15:51 a 17:51. V opačném směru budou do Ostravy-Svinova prodlouženy vlaky Sp 1620, 1624 a 1628 s příjezdem v 14:09, 16:07 a 18:07. V obou směrech vlaky zastaví taktéž ve stanici Ostrava hl.n.

KVÍZ: Poznáte vánoční cukroví? Otestujte se, jak velký odborník na pečení jste

Trať 323 Ostrava – Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí/Ostravice: Ve stanici Frenštát pod Radhoštěm nově nebudou nutné v časech cca 7:45 a 8:45 přestupy mezi vlaky linky S6 z Frýdlantu nad Ostravicí do Valašského Meziříčí. U vlaku Os 13106 (Frýdlant nad Ostravicí 5:49 – Valašské Meziříčí 7:00) dojde ke kapacitnímu posílení soupravy.

Tratě 321 Opava – Ostrava – Havířov – Český Těšín a 323 Ostrava – Frýdek-Místek – Valašské Meziříčí: V souvislosti se zavedením nového dálkového vlaku IC 549 Ostravan (Praha hl.n. 20:19 – Ostrava-Svinov 23:40 – Ostrava hl.n. 23:48 – Bohumín 23:57) budou zhruba o 10 – 20 minut posunuty odjezdy posledních večerních vlaků z Ostravy-Svinova, resp. Ostravy hl.n. směrem do Opavy, Havířova a Frýdku-Místku.

Jízdní řád přípojné vlaky od IC 549

· Ostrava-Svinov (23:48) – Opava východ (00:23) – Os 3440

· Ostrava-Svinov (23:46) – Ostrava-Kunčice 23:58 – Havířov (00:11) – Os 2851

· Ostrava hl.n (23:46) – Ostrava-Kunčice (00:00) – Frýdek-Místek (00:18) – Os 3174

· Frýdek-Místek (00:20) – Frýdlant nad Ostravicí (00:33) – Os 3184

*Ve směru do Frýdku-Místku je z vlaku IC 549 nutné přestoupit již ve stanici Ostrava-Svinov a následně ve stanici Ostrava-Kunčice.

K TÉMATU

Tarif na železnici v MS kraji

V souvislosti s přechodem na nové smluvní uspořádání s dopravci na železnici v Moravskoslezském kraji dochází od 10. prosince i ke změnám v tarifu. Pro cestování regionálními vlaky v rámci Moravskoslezského kraje bude nově nabízen primárně Tarif ODIS.

Při nákupu jízdenky u pokladny, v prodejním terminálu ve vozidle, u průvodčího ve vlaku, v eshopu ČD či v aplikaci MůjVlak bude cestujícímu primárně nabídnuto odbavení v Tarifu ODIS, alternativně pak jízdné v celostátním tarifu SJT (One Ticket). Pro maximální využití integrovaného jízdného ODIS doporučujeme cestujícím pořídit si ODISku, která pro pravidelné i občasné cestování nabízí nejvýhodnější jízdné, popř. mobilní aplikaci ODISapka.

Těhotná družka se prý pobodala sama. Tvrdí muž z Ostravy, který se chtěl zabít

Celosíťové produkty dopravce ČD (Aplikace IN100, Celodenní jízdenka, Skupinová víkendová jízdenka, Letní skupinová jízdenka, Jízdenka na léto, režijní výhody aj.) a mezinárodní jízdenky budou i nadále uznávány.

Pro cestujícího se tedy mnoho nezmění. Pokud cestuje na jednorázové jízdenky, odbaví se i nadále na pokladní přepážce ve stanici, kde sdělí svou cílovou stanici a obdrží automaticky jízdenku v Tarifu ODIS. Pokud stanice nemá otevřenu pokladnu, může se cestující odbavit prostřednictvím žlutého validátoru (je-li jím stanice či vozidlo vybaveno), resp. u průvodčího ve vlaku.

Pokud cestující využíval k nákupu jízdenek e-shop ČD nebo mobilní aplikaci Můj vlak, může si v ní jízdenky kupovat i nadále - budou automaticky vydány v tarifu ODIS. Samozřejmě je možné využít i mobilní aplikaci ODISapka, která umí prodat jízdenku u konkrétního vyhledaného spojení v rámci ODIS, včetně přestupu na autobusy či MHD.

Změny v Tarifu ODIS

Změna v oblasti přepravy zavazadel a jízdních kol:

Od 10. prosince 2023 jsou kola a koloběžky vyjmuty z nároku na bezplatnou přepravu jako zavazadla k 24hodinové, 3denní a dlouhodobé časové jízdence. Kola, elektrokola, koloběžky a elektrokoloběžky s průměrem kola menším než 12 palců (30,48 cm) se nově přepravují bezplatně, pokud mají průměr kola větší než 12 palců, je přeprava zpoplatněna.

V tarifní oblasti REGION jednorázovou jízdenkou pro kolo ve výši 40,- Kč nebo 24hodinovou celosíťovou jízdenkou v ceně 100,- Kč.

V tarifní oblasti OSTRAVA XXL přestupní 60minutovou jízdenkou pro kolo ve výši 15,- Kč nebo 24hodinovou jízdenkou v ceně 50,- Kč.

V tarifní oblasti REGION se ceny jízdného nemění, pouze je rozšířena nabídka dlouhodobých časových jízdenek o 365denní, resp. 12měsíční i u slevových kategorií, kde doposud nabízena nebyla (děti, studenti, důchodci a občané nad 65 let). Přeprava psů a zavazadel je nově zpoplatněna částkou 15,- Kč.

Ostrava zdražuje jízdné. Už od začátku prosince, nové ceny MHD se dotknou všech

V tarifní oblasti OSTRAVA XXL dochází k zavedení 10minutové nepřestupní jízdenky v ceně 23,- Kč. Přestupní jízdenka bude nově stát 30,- Kč, přičemž se prodlužuje doba na přestup na 60 minut. V oblasti OSTRAVA XXL dochází také k úpravě cen 3denních a dlouhodobých časových jízdenek.

K úpravám jízdného dochází rovněž v tarifních oblastech MĚSTO Opava a MĚSTO Třinec.