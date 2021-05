A bohužel se nemýlila. Ovce byla mrtvá, částečně roztrhaná, z čehož její majitelka usoudila, že zvíře zabil predátor, pravděpodobně vlk. „Byla jsem z toho v šoku. Hned jsem běžela na místo a pak do boudy, kde jsem našla druhou ovci i našeho kozla Edíka. Oba naštěstí živé,“ líčí Renata Miltová.

K útoku šelmy došlo první květnovou neděli. Majitelka ovcí v domě s pozemkem prakticky v centru Bystřice žije padesát let, ale nepamatuje, že by někde v okolí v poslední době k něčemu podobnému došlo, a ani od sousedů žádné zprávy nemá. Další dvě noci prý kvůli tomu nespala.

„Je mi jasné, že se takové věci stávají, ale někde třeba poblíž lesa. Tady se to stalo v obydlené části. Je tu silnice, plno domů. Soused mi říkal, že vlka viděl, když jel v tu sobotu před půlnocí směrem pod hory, do Nýdku. Vůbec se prý nebál auta, dokonce se na něj chvíli díval a pak odběhl,“ vypráví žena.

Veterinář: Byl to vlk

Že Miltovic ovci usmrtil s největší pravděpodobností vlk, potvrdil veterinář Česlav Wawreczka. „Medvěd to nebyl, to by ta poranění byla jiná a rozsáhlejší. Vlk jde po krku a břichu, přesně jako v tomto případě,“ řekl Wawreczka.

Dodal, že loni bylo hodně případů usmrcení ovce vlky v nedalekém Nýdku i v Bystřici. V údolí Lomné, více směrem ke slovenské hranici, je poslední dobou prý klid. „Abychom přesně věděli, kdo likviduje ty ovce, ideální je na to fotopast,“ dodává veterinář Wawreczka.

Podle pracovníků Agentury ochrany přírody a krajiny není výskyt vlka v Beskydech ničím ojedinělým. V lesích v okolí Čantoryje se podle jejich poznatků pohybuje už asi dva roky stabilní vlčí smečka. „Pravděpodobně se tam dostala před asi pěti lety ze Slovenska,“ řekl Deníku Václav Tomášek z pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny z Rožnova pod Radhoštěm.

Jen v loňském roce řešil krajský úřad, který majitele hospodářských zvířat, které zabije šelma, odškodňuje, v kraji 94 škodných událostí. V 59 případech šlo o útok vlka.

Ovečky už jsou zase dvě

U Miltových už je dnes zase veseleji. Po pozemku pobíhá ovečka, která přežila, a nové jehně, které rodina hned minulý týden koupila. „Nemohla být sama, bylo nám jí líto a tak jsme jí pořídili kamarádku,“ říká Renata Miltová a vzpomíná na to, jak minulý týden odváželi mrtvou ovci.

„Přijel pán z kafilerie, naložil tu mrtvou na kolečko a jel s ním k autu. Přeživší ovce běžela kolem něj a bečela. Bylo to takové srdceryvné. Tak teď má novou kamarádku, už si na sebe zvykly,“ líčí Renata Miltová. „Chtěla jsem, aby ovečky měly výběh, ale teď už vím, že je mám na noc zavírat,“ dodává jejich majitelka.