S ohledem na možná další podezření, počet obyvatel i voličů a těsný výsledek mezi pouhými dvěma kandidujícími uskupeními vše pod bedlivým dohledem zvenčí dnes vše opakuje.

Hrčava si zopakuje komunální volby. Budou ostře sledované

„Budeme se o to zajímat my i krajský úřad,“ potvrdil tajemník z Jablunkova Jan Nieslanik. On a jeho kolegyně budou při sčítání hlasů i předávání výsledků Českému statistickému úřadu. „A podepíšeme závěrečný zápis z voleb,“ dodal v týdnu pro Deník.

Při neplatných volbách vyhrálo na podzim uskupení Pro Hrčavu s lídrem a dosavadním starostou Markem Sikorou s 51,18 procenta hlasů, porazilo sdružení nezávislých kandidátů v čele s živnostníkem Marinem Koperem (48,82 procenta hlasů). Jak to dopadne tentokrát? A kdo bude volit? „Je na obecním úřadu v Hrčavě, který vede seznam voličů, jak se postaví k verdiktu soudu,“ zmínila mluvčí kraje Nikola Birklenová.