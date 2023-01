Pro potřeby zajištění činnosti volebního štábu stan vybavili pevnou podlahou, sedacími soupravami, osvětlením i vytápěním. „Po dobu prvního kola voleb - tedy ve středu od osmi do sedmnácti hodin - budou na místě k dispozici vždy dva kolegové pro případ technické podpory. Ta může spočívat například v doplňování paliva do vytápění nebo úpravu tlaku v nosných konstrukcích stanu,“ upřesnil Kozák.

„Provoz drive-inů zajišťují tříčlenné komise. Samotné hlasování vypadá stejně jako v minulých letech: volič nevystoupí z auta, jen prokáže přes okénko svou totožnost, státní občanství a izolaci či karanténu kvůli Covidu-19, popřípadě podepíše čestné prohlášení. Po zápisu do seznamu oprávněných voličů obdrží úřední obálku a podle potřeby i hlasovací lístky a z vozidla vhazuje do volební schránky svůj hlas,“ popisovala mluvčí krajského úřadu Miroslava Chlebounová.

VIDEO: Volby drive-in ve Frýdku-Místku

Zdroj: Radek Luksza

Obyvatelé s koronavirovou nákazou, jak krajská mluvčí upozornila, mohou ještě do 20 hodin ve čtvrtek 12. ledna zdarma žádat hejtmanství na lince 800 023 800 o volbu do zvláštních přenosných volebních uren. Do úterního večera si tento způsob prezidentské volby přálo devět lidí.

Sčítání hlasů z drive-inů i přenosných volebních schránek bude až po uzavření volebních místností v sobotu 14. ledna přímo komisí z krajského úřadu. Druhé kolo drive-in systému volby prezidenta republiky se bude případně konat ve středu 25. ledna 2023.

V samotném Frýdku-Místku podle mluvčí radnice Jany Musálkové Jeckelové vzniklo sedmapadesát volebních okrsků s celkem 382 členy volebních komisí. „Pro první a druhé kola hlasování o novém prezidentu republiky si u nás požádalo 626 občanů o své voličské průkazy. Do středy 11. ledna jsme evidovali 104 žádosti o přenosnou volební schránku, ale toto číslo se bude s blížícími volbami jistě narůstat,“ doplnila Musálková Jeckelová.

K TÉMATU

k 15. hodině 11. ledna 2023 na šesti drive-in stanovištích Moravskoslezského kraje zvolilo prezidenta ČR v prvním kole voleb celkem 15 voličů, kteří jsou kvůli covidu - 19 v izolaci a karanténě. Konkrétně: Ostrava 2, Opava 4, Nový Jičín 4, Karviná 2, Bruntál 0, Frýdek-Místek 3.

O možnost volit do zvláštních přenosných schránek zatím požádalo patnáct lidí. Zájemci mohou žádat na bezplatné lince 800 023 800 do čtvrtku 12. ledna do 20 hodin.

Stanoviště pro drive-in volbu prezidenta v MS kraji najde zde:

Okres Bruntál

Střední odborná škola,

Krnovská 9, Bruntál

Okres Frýdek-Místek

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

ulice 28. října 1598, Místek

Okres Karviná

Střední průmyslová škola,

Žižkova 1a, Karviná-Hranice

Okres Nový Jičín

Střední škola technická a zemědělská,

U Jezu 7, Nový Jičín – Žilina

Okres Opava

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola,

Purkyňova 12, Opava-Předměstí

Okres Ostrava

Střední škola technická a dopravní,

Moravská 2, Ostrava-Vítkovice