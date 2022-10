Lékař Zdeněk Matušek (ČSSD + ANO) a náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny (Spolu) . To jsou soupeři o křeslo do Senátu za obvod 73 ve Frýdku-Místku .

V něm volí především lidé z Jablunkovska, Třinecka a Podbeskydí, ale také obyvatelé tří obcí v okrese Karviná - v Českém Těšíně, Chotěbuzi a Horních Bludovicích.

Lékaře Zdeňka Matuška postup překvapil. Podle svých slov se považoval za outsidera. To náměstek hejtmana pro školství a sport Stanislav Folwarczny je s postupem i výsledkem spokojen, v týdnu ještě mobilizoval veřejnost a také vyjednával podporu poražených protikandidátů.

Druhé kolo senátních voleb se koná dnes (v pátek) od 14 do 22 hodin a také v sobotu od 8 do 14 hodin. Volební účast ve druhém kole bývá pravidelně nižší, změňte to! Senátoři získávají mandát na šest let.

V Ostravě, krajské metropoli, (volební obvod 70) vše dopadlo podle očekávání. V prvním kole se nerozhodlo, do druhého postupují obhajující senátor Zdeněk Nytra (Spolu) a někdejší známý státní zástupce Miroslav „Cattani“ Antl (ANO).

Podobné rozložení sil bylo mezi postupujícími kandidáty z prvního kola i v Novém Jičíně (obvod 67). Tam se o přízeň voličů ucházejí Jaromír Radkovský (ANO), ředitel Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově a novojičínský zastupitel, a Ivana Váňová (Spolu), kterou lidé posledních třináct let mohou znát jako starostku Mořkova.

Jasno po prvním kole

Tyto starosti mohl už po prvním kole hodit za hlavu Ladislav Václavec (ANO), který v Bruntálu (obvod 64) získal téměř 59 procent hlasů a bez většího překvapení obhájil na příštích šest let svůj senátorský mandát – jako jeden ze tří kandidátů v celé zemi. Václavec v období pandemie dobře věděl, co má dělat a kde je jeho místo ve zdravotnictví i v politice.

Navíc krnovská nemocnice pod jeho vedením získala značné prostředky na rozvoj a moderní vybavení. Václavec dlouhodobě spolupracuje se starosty na tom, jak v okrese Bruntál zlepšit dostupnost stomatologické péče. Získal si tím respekt a podporu starostů, včetně těch, kteří nejsou členy ANO.

