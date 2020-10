Lidé dodržovali rozestupy, roušky a před vstupem do volební místnosti použili dezinfekci. Koronavirus voliče neodradil, ale jak Deník zjistil, ovlivnil složení volebních komisí. Velká část seniorů, kteří do komisí chodí tradičně, tak letošní účast v nich vynechala.

V místnosti 42 tuto informaci potvrdil i místopředseda komise.

„V komisi jsem byl minimálně šestkrát, letos jsem přišel do sálu a zjistil jsem, že všichni moji kamarádi a známí tady nejsou, jsem jeden z mála těch starších a pokročilých, který si na to dnes troufl. Nákazy se nebojím, beru to tak, že je to 50 na 50, polovina je humbuk a zbytek riziko, které člověk musí podstoupit, aby normálně fungoval. Chodím do obchodu, jezdím autobusem, vždycky je nějaké riziko, kde se člověk může potencionálně nakazit,“ podělil se o své názory Mojmír Šimík s tím, že vzhledem k věkovému složení si nemá ani s kým popovídat.

Mezi voliči, ale nechyběly ani mladší ročníky. „Koronavirus mě rozhodně neodradil. Nebudu přece sedět doma během voleb. Volit jsem byla zatím pokaždé, protože politická situace v zemi se dotýká nás všech a je tedy i mou povinnosti být součástí politického dění a vyjádřit svůj názor ve volbách, “ uvedla Tereza Liczmanová, která volila ve volební místnosti číslo 45. V této místnosti si lidé na hlasování počkali nejdelší dobu. Po prvotních návalech se situace zklidnila a fronty se tvořit přestaly.

Kdo zasedne v krajském zastupitelstvu nebo uspěje v senátních volbách se dozvíme již zítra. V okrese Frýdek-Místek obhajuje vítězství hnutí ANO, které zde v minulých krajských volbách v roce 2016 obdrželo 24,35 % hlasů. Silnou pozici měla v okrese i ČSSD, která oslovila 17,6 % voličů, na třetím místě pak byla KDU-ČSL s 14,72 % hlasů. Pětiprocentní hranici ještě překročily strany KSČM, ODS, SPD a STAN.

V krajských volbách v minulosti dvakrát triumfovali občanští demokraté, poté dvakrát zvítězili sociální demokraté. V posledních volbách získalo nejvíce sympatií voličů hnutí ANO, které se v šestých regionálních volbách v historii kraje pokusí o navázání dosavadní moravskoslezské tradice dvou výher po sobě. Ve volebním obvodu č. 69 Frýdek-Místek budou lidé volit také svého senátora. Adeptů je celkem deset, mandát obhajuje lidovec Jiří Carbol, který v minulých senátních volbách zvítězil v druhém kole nad Jiřím Hájkem z ČSSD.

Volit v krajských volbách lze v pátek a v sobotu 2. a 3. října. Hlasovací místnosti se otevřely v pátek ve 14 hodin a volit půjde až do 22 hodin, v sobotu bude možnost volit od 8 do 14 hodin. Poté se začnou sčítat hlasy a dozvíme se výsledky letošních voleb.

