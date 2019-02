Sociální demokraté zvítězili v komunálních volbách ve Frýdku-Místku. Ve třiačtyřicetičlenném zastupitelstvu obsadí ČSSD jedenáct křesel.

Magistrát Frýdku-Místku. | Foto: Deník/Lukáš Morys

Procentuální zisk ČSSD v čele s primátorem a hlavní tváří kampaně Michalem Pobuckým je přitom paradoxně horší než před čtyřmi lety, kdy sociální demokraté skončili druzí s 22,09 procenty hlasů.

Tentokrát získali 21,9 procenta hlasů, což jim ale na relativně těsné vítězství stačilo.

V závěsu za sociálními demokraty je hnutí Naše Město F-M s deseti mandáty, hnutí tak oproti předchozím volbám posílilo o čtyři zastupitelská křesla. Díky křížkování voličů se do zastupitelstva dostal také historik a lektor Jaromír Polášek, který byl na kandidátce hnutí až na třinácté pozici.

Se třetím místem se musí spokojit hnutí ANO, které před čtyřmi lety vyhrálo s téměř 28 procenty hlasů volby ve Frýdku-Místku, tentokrát ale ANO získalo necelých 16,5 procenta, což znamená zisk osmi křesel v zastupitelstvu. Doplatilo tak zřejmě na neúspěšné působení na radnici v uplynulém volebním období.

S výrazným odstupem se na čtvrtém místě umístila KDU-ČSL, která obsadí stejně jako po minulých volbách čtyři zastupitelská křesla. Do zastupitelstva míří za lidovce díky křížkování z nižších pozic také pětka na kandidátce Martin Kleinwächter a osmička Libor Janečka.

Čtyři křesla obsadí také zástupci Pirátů. Zbývajících šest křesel v zastupitelstvu si shodně rozdělí KSČM a SPD. Ačkoli dlouholetý komunistický zastupitel Ivan Vrba kandidoval až z jedenácté pozice, voliči jej katapultovali do zastupitelstva. Stejně tak někdejšího komunistického náměstka hejtmana Svatomíra Recmana, který byl na kandidátce KSČM na desátém místě.

Zklamáním končí volby pro čtyři ostatní partaje, které ve volbách kandidovaly a dělaly si naděje na zisk zastupitelských křesel. ODS získala 3,69 procenta hlasů a stejně jako před čtyřmi lety zůstala pod nutnou pětiprocentní hranicí, která znamená vstupenku do zastupitelstva.

O málo slabší výsledek si vysloužilo uskupení Vaše Město složené ze zástupců TOP 09 a nezávislých kandidátů. Navzdory masivní billboardové kampani neuspělo ani hnutí Občané spolu – Nezávislí, které do voleb vedla bývalá primátorka a exsenátorka Eva Richtrová, která v roce 2015 opustila ČSSD. Hnutí dostalo jen 2,87 procenta hlasů a skončilo předposlední. Peloton uzavírá se ziskem 2,41 procenta uskupení Frýdečané a Místečané.

Volební účast ve Frýdku-Místku činila lehce přes 38 procent, což je o téměř pět procent více než před čtyřmi lety.

KDO MŮŽE TVOŘIT KOALICI?

I vzhledem k velkému množství partají, které se dostaly do zastupitelstva, se nabízí značné množství více či méně reálných variant koaliční spolupráce. Koalici s nadpoloviční většinou hlasů budou muset tvořit minimálně tři strany či hnutí.

Ani ČSSD a Naše Město F-M by nedali dohromady potřebných dvaadvacet hlasů, navíc mezi oběma uskupeními a dosavadními koaličními partnery se v závěru volebního období rozhořely značné spory.

Ačkoli sociální demokraté ve volbách zvítězili, poměrně snadno se můžou ocitnout v opozici. To ostatně postihlo také vítěze minulých voleb, hnutí ANO, které po krátké několikaměsíční epizodě ve vedení města muselo jít do opozice. Těsnou většinou hlasů by například nyní disponovala i koalice Naše Město F-M, hnutí ANO a KDU-ČSL.

INFOBLOKKDO TVOŘÍ ZASTUPITELSTVO

ČSSD (11 mandátů – 21,9 procenta)

Naše Město F-M (10 mandátů – 18,7 procenta)

ANO 2011 (8 mandátů – 16,45 procenta)

KDU-ČSL (4 mandáty – 8,46 procenta)

Česká pirátská strana (4 mandáty – 8,36 procenta)

KSČM (3 mandáty – 7,11 procenta)

SPD (3 mandáty – 5,98 procenta)