Radnice chystá na místě, kde stávalo kino, nové outdoorové volnočasové centrum i multifunkční budovu.

Vizualizace části nového komplexu Brána Beskyd nedaleko centra Frýdlantu nad Ostravicí. | Foto: archiv MěÚ Frýdlant n. O.

Desítky let chodívali lidé ve Frýdlantu nad Ostravicí do kina v Nádražní ulici. Stará budova, která šla k zemi v roce 2009, měla ustoupit modernímu komplexu s bytovými domy a službami. Plán developerské společnosti ale ztroskotal a pozemek v těsné blízkosti centra města zůstal prázdný. To se má brzy změnit.